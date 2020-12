Conmovedora carta de despedida de un paciente con covid-19 a su esposa

5 0

Un hombre de 45 años contagiado de covid-19 le envió una conmovedora carta de despedida a su esposa de 21 años.

Billy Loredo murió el 13 de diciembre en McAllen Medical Center en McAllen, Texas. Poco antes de su muerte, el hombre envió una carta por correo electrónico a su esposa, Sonya Kypuros.

Según indica GMA, Billy Loredo y Sonya Kypuros tenían 21 años de casados. Ambos residían en Texas, Estados Unidos.

El hermano de Billy, Pedro Loredo de Dallas, señaló que Billy envió el mensaje a Kypuros antes de ser intubado. Además dijo que Billy era un romántico y que a menudo le enviaba cartas de amor a su esposa.

CONMOVEDORA CARTA

«Si no lo logro, quiero que sepas que viví una vida feliz y maravillosa contigo y que nunca la habría cambiado por todas las riquezas del mundo«, escribió

Además reconoció la vida llena de momentos felices que pasó junto a su esposa y su lucha para que los momentos felices continuaran.

«Quiero que sepas que cada día estoy luchando duro para vivir. Lo hago para que pueda volver a verte». Y reconoció que «eres la persona más importante de mi vida y te echo de menos cada día».

«Sé que no he sido el hombre perfecto que siempre he querido, pero lo hago lo mejor que puedo. Para mí, tú siempre has sido perfecta», añadió.

«Siempre has merecido lo mejor y si tengo una segunda oportunidad, lo seré. Si yo no puedo hacerlo (superar la enfermedad), quiero que sepas que viví una vida maravillosa contigo y no la cambiaría por todas las riquezas del mundo. También quiero que seas feliz y sigas tu vida sin mí, sin arrepentimientos. Te amo y te extraño mucho, seguiré luchando. Con amor, Billy», cerró.

Su esposa contó en una entrevista lo que sintió tras leer la carta. «Creo que estaba tratando de darme permiso para ser feliz sin él», dijo entre lágrimas

«Eso fue difícil de leer. Pero él me cuidó y se ocupó de todos, así que no me sorprende que haya escrito eso«, añadió.