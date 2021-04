El tercer combate entre Conor McGregor y Dustin Poirier se anunció en pasadas semanas y se acordó para el próximo 10 de julio. La polémica comenzó en días anteriores luego que McGregor decidido marcha atrás a todo y denegar su participación en el octógono, aparentemente.

En 2014, ambos peleadores se enfrentaron por primera vez y, en dicho encuentro, ‘The Notorious’ fue proclamado vencedor. En lo que era su regreso a la UFC, el irlandés cayó en enero de 2021 frente a su contrincante y tras esa derrota, pidió la revancha contra Poirier.

You’re ripped you inbred hillbilly. Why do you wink with your ears? You fucking brain dead hillbilly. 500k with no plan in place. Ye hang tight. Fool. You must be new to money. The fight is off btw. I’m going to fight someone else on the 10th. Good luck on your old contract kid.