Violento asalto en gasolinera de Iñaquito: roban reloj de lujo y disparan durante la fuga

Asalto en la estación de gasolina de la avenida 6 de diciembre y Gaspar de Villarroel.

La inseguridad volvió a generar preocupación en el sector de Iñaquito, en el norte de Quito, luego de que un ciudadano fuera víctima de un violento asalto dentro de una gasolinera ubicada en la avenida 6 de Diciembre y Gaspar de Villarroel.

Según información publicada por Metro Ecuador, la víctima ingresó al establecimiento para comprar una botella de agua y, mientras permanecía sentado consumiendo el producto, fue abordada por un sujeto armado.

El delincuente le robó un reloj de lujo marca Audemars Piguet, cuyo valor oscilaría entre los USD 10.000 y USD 34.000.

Hubo disparos durante el robo

El afectado intentó forcejear con el sospechoso para evitar el asalto. Sin embargo, el atacante realizó un disparo contra uno de los cristales del local antes de escapar del sitio a bordo de una motocicleta.

Las cámaras de seguridad captaron tanto al presunto responsable como al vehículo utilizado para la fuga. La Policía Judicial inició las investigaciones para identificar a los involucrados.

De acuerdo con el reporte, semanas atrás ya se había registrado otro intento de asalto en la misma gasolinera, cuando dos sujetos armados realizaron disparos durante un forcejeo con un policía.

Las autoridades investigan si ambos casos tendrían relación con bandas delictivas dedicadas al robo de objetos de alto valor en la capital ecuatoriana.