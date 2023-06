CREO no presentará candidatos a la Presidencia ni a la Asamblea

La mañana de este martes 6 de junio del 2023, el presidente de CREO, Esteban Bernal, informó que el movimiento político no presentará candidatos a la Presidencia, ni Vicepresidencia de la República, paras los comicios electorales del 20 de agosto.

Bernal añadió que tampoco presentarán candidatos a asambleístas para la conformación del nuevo Pleno Legislativo, el cual fue disuelto el pasado 17 de mayo por el presidente Guillermo Lasso a través de la denominada «muerte cruzada».

«Quiero anunciarle al Ecuador, que también nosotros nos alineamos exactamente en esa línea conductual de decencia que el presidente Lasso ha manifestado y ha presentado al país. Por eso hemos decidido no presentar candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, como tampoco candidatos a la Asamblea Nacional en todo el País», manifestó Bernal.

Además, el presidente del movimiento CREO anticipó que «no habrá ningún apoyo expreso a ningún candidato». Añadió que tienen la libertad absoluta para tomar decisiones en términos electorales.

No obstante Bernal resaltó que han establecido «líneas rojas», en las que dijo, que no apoyarán a «aquellos que fungen de ser autoritarios, de no tener una línea conductual democrática».

El anuncio de CREO surge luego que Lasso asegurara al país que no se presentará como candidato a la Presidencia en las elecciones anticipadas.

Lasso llegó al poder el 24 de mayo de 2021 tras participar tres veces en la carrera presidencial. Lo hizo junto a Alfredo Borrero, que tuvo la tarea de ponerse frente al área de salud.

