Cristhian Noboa no descarta un posible retorno a Emelec

Este jueves 18 de mayo de 2023 el ecuatoriano, Cristhian Noboa, habló sobre un posible retorno al país. ‘El Zar’ actualmente jugador del Sochi FC de Rusia destacó la evolución del fútbol ecuatoriano, la LigaPro y la selección.

El experimentado mediocampista dio una pequeña entrevista para el medio digital ECUAGOL, donde contó algunos detalles de su vida y carrera futbolística en el extranjero.

Noboa es uno de los futbolistas ecuatorianos que mas tiempo ha jugado en el extranjeros y habló sobre su carrera en Rusia. «Hablé con mi familia, me comentaron que me faltan 20 o 18 partidos para tener el mayor número de partidos de un extranjero, y me está faltando entre 8 a 9 goles para cruzar el límite de mayor goles de un extranjero en Rusia. En lo personal quisiera poder llegar ahí.», dijo Noboa.

«En diciembre y enero conversé con ellos. Si fuera de club a club, resuelvo yo. Esa es la verdad», dijo el histórico de la selección sobre un posible retorno al ‘Bombillo’. Destacó que hay un total cariño al conjunto eléctrico y las ganas de volver están. También aclaró que temas por económicos no tendría problema pero tiene prioridades antes que el fútbol. «No es por tema económico ni de club. Pasa por temas personales, los temas puntuales son mis 2 hijos. Si voy a estar en Emelec, tengo que estar al 100 porciento», señaló Cristhian Noboa

Sobre la selección dejó la puerta abierta y no descarta un último baile con ‘La Tri’. «No diríamos terminado, yo no me pienso retirar de la Selección. Yo disfruto jugar al fútbol, yo en mi club estoy bien y si puedo demostrar que estoy bien, por qué no ser llamado. Será decisión del DT», aclaro el mediocampista ecuatoriano.

Además mencionó que su llamado depende del entrenador, pero que esta 100 % comprometido con la idea de regresa a la selección. «El día que yo me retire, diré no más a la Selección, pero ya pasa por un tema del entrenador y no por mí. Yo puedo viajar 24 horas y ponerme la camiseta de la Selección, así tenga 50 años».

Finalmente el ‘Zar’ destacó el momento que vive el fútbol ecuatoriano, tanto la evolución del campeonato local, LigaPro, como los jóvenes talentos que han salido en los últimos años desde las canteras de los clubes. «La organización de la LigaPro está increíble, el presidente de la LigaPro lo ha hecho muy bien, mundialmente se lo reconoce», destacó Noboa.

«En si, el fútbol Ecuatoriano está en crecimiento. Ahora al chico de Independiente lo compran directamente desde Ecuador, eso quiere decir que estamos en crecimiento y eso es muy bueno», una vez más destacó sobre el reciente fichaje de Kendry Páez de 16 años al fútbol de Inglaterra.

