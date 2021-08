Luego de una campaña importante con la selección de Brasil, la estrella del fútbol Neymar se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones en Ibiza. No obstante, las cámaras lo captaron con un abdomen que demuestra una falta de ejercicio y rápidamente las redes sociales se hicieron eco de eso.

Medios de entretenimiento, como RMC Sports, y usuarios en Twitter criticaron el aspecto físico del brasileño, enfocándose en su abdomen. En las imágenes se ve que ha cambiado el look, con un cabello rubio más corto, y también se opinó sobre eso.

No seré yo defensor de Neymar, pero esto NO ES estar gordo. La sociedad está enferma y obsesionada por el fisico. Es un tío delgado sin muscular.



Me gustaría ver el cuerpo de gimnasio perfecto que tienen todos para aquí. pic.twitter.com/h4bSZdDM2j