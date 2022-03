¿Cuáles son los países más felices del mundo?

Cada año el World Happiness Report publicó los resultados de la encuesta en la que miden sensaciones de felicidad de los países de todo el mundo tomando en cuenta varios factores. Y los países del norte de Europa nuevamente ocuparon los primeros puestos de este ranking.

Entre los factores que se analizan en índice global de felicidad, financiado por la ONU, se encuentra el PIB, los niveles de corrupción, las preocupaciones, el estrés, la libertad y alta esperanza de vidas, entre otros.

Este año, por quinto ocasión Finlandia se llevó el primer lugar con una nota de 7.82 sobre diez, seguido de Dinamarca, Islandia, Suiza y los Países Bajos. Mientras que los países menos felices del mundo son Líbano y Afganistán.

Ecuador se ubica en el puesto 76 del ranking con una calificación de 5.53. Y las naciones latinoamericanas mejor situadas en esta clasificación son Costa Rica (23), Uruguay (30), Panamá (37), Brasil (38) y Chile (44).

Mientras que Venezuela, ubicada en el puesto 108, es el país latinoamericano peor situado en la lista.

The World Happiness Report 2022 is out!https://t.co/KqNvd3OINv pic.twitter.com/LQkIn8XjbR