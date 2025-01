Redacción Teleamazonas I

¿Cuándo se juegan y dónde ver los partidos de la fecha 7 de la Champions League? El torneo de clubes más importante del mundo tendrá actividad durante el 21 y 22 de enero del 2025. En la jornada del 21 de enero, resalta el duelo Atlético Madrid vs. Bayer Leverkusen, donde milita el zaguero Piero Hincapié.

Ambos equipos se enfrentarán con sensaciones encontradas. El cuadro colchonero, undécimo con 12 puntos en la competición continental, vio cómo el Leganés (1-0) le rompió el sábado 18 la racha de 15 triunfos consecutivos en todas las competiciones, mientras que el conjunto alemán, cuarto con 13 puntos, visitará el Metropolitano tras 11 victorias seguidas.

En la previa del partido, el técnico del Leverkusen, Xabi Alonso, elogió el trabajo de Hincapié. «Llegó siendo un niño y se ha convertido en un jugador fundamental para el equipo», dijo el DT que es seguido de cerca por el Real Madrid.

Una final muy anticipada. París SG y Manchester City, dos equipos llamados a llegar lejos al inicio de la Champions, se enfrentan el miércoles 22 de enero del 2021 con la espada de Damocles sobre sus cabezas en forma de eliminación prematura.

En la defensa del PSG, el zaguero ecuatoriano Willian Pacho será titular. A estas alturas de la competición, a dos partidos para cada equipo de cerrar la primera fase, la posibilidad de ver a uno -o a los dos- de los clubes más ricos e influyentes del mundo del fútbol despidiéndose de la Champions sin llegar si quiera a la fase eliminatoria no resulta una quimera.

El PSG, de hecho, se halla con siete puntos fuera de las posiciones que aseguran la continuidad en el torneo. Los hombres de Luis Enrique ocupan el puesto 25, fuera por tanto de los play-off de clasificación a octavos que disputan los clasificados entre el puesto 9 y el 24.

Los partidos se podrán ver en ESPN, en televisión por cable y en Disney Plus, por streaming.

Estos son los juegos de la jornada 7 de la Champions League

Martes 21 de enero (hora de Ecuador)

12:45 – Mónaco vs. Aston Villa

12:45 – Atalanta vs. Sturm Graz

15:00 – Atlético Madrid vs. Bayer Leverkusen

15:00 – Benfica vs. Barcelona

15:00 – Estrella Roja vs. PSV Eindhoven

15:00 – Liverpool vs. Lille

15:00 – Club Brujas vs. Juventus

15:00 – Slovan Bratislava vs. Stuttgart

15:00 – Bologna vs. Borussia Dortmund



Miércoles 22 de enero

12:45 – RB Leipzig vs. Sporting

12:45 – Shakhtar Donetsk vs. Brest

15:00 – Sparta Praga vs. Inter de Milán

15:00 – Feyenoord vs. Bayern Múnich

15:00 – Arsenal vs. Dinamo Zagreb

15:00 – Milan vs. Girona

15:00 – París Saint-Germain vs. Manchester City

15:00 – Real Madrid vs. Red Bull Salzburgo

15:00 – Celtic vs. Young Boys

