Daddy Yankee muestra su trabajo en la Escuela de Yo Me Llamo

El género urbano llega de la mano de Daddy Yankee al escenario de Yo Me Llamo. En la gala 26 del mejor reality de imitación, el jueves 20 de julio de 2023, el público conoció cómo se prepara este artista para presentar un show de nivel en cada gala.

Lo primero que tuvo que trabajar el reguetonero fue el manejo del micrófono. Esto es algo que los jueces le han criticado en varias ocasiones anteriores.

Con la ‘profe Dianita’, el imitador ensayó cómo sujetar el micrófono a una distancia prudente para proyectar la voz. Además practicó para, al mismo tiempo, tenerlo al son de la música para que siempre se escuche claramente lo que canta.

Para esta gala, Daddy Yankee ensayó con el tema ‘Dura’, el mismo que presentó ante el público. Ya con mano firme logró sujetar el micrófono que lo acompaña en cada canción.

Junto a la coreógrafa Karen Montero, el participante también ensayó un particular movimiento de cuello y hombro. Con los brazos cruzados debe ir al ritmo de la canción y con la cabeza apuntando y moviéndose con fuerza.

Ya con los bailarines siguió ensayando el movimiento clave de esta canción. Y Montero dio un breve tutorial en el escenario, antes de la presentación.

Ronald Farina, presentador de Yo Me Llamo, aprendió muy bien el movimiento y lo replicó en el programa. Daddy Yankee se presentó exitosamente y, aunque el paso no resultó del todo bien, las críticas fueron favorables y no resultó sentenciado.

Los mejores pasos de baile y todas las sorpresas se viven cada noche en Teleamazonas. Yo Me Llamo es un programa familiar que se transmite desde las 21:00, de lunes a viernes.

