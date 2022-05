Giro de Italia: Alberto Dainese se lleva la etapa 11 en Reggio Emilia

Alberto Dainese (DSM) ganó al esprint la 11ª etapa del Giro de Italia, este miércoles en Reggio Emilia. De esta manera firmó el primer triunfo de un corredor italiano en esta edición.

Dainese, que no había ganado hasta ahora ninguna etapa en el Giro, superó en la línea de meta al colombiano Fernando Gaviria. En tercer lugar arribó Simone Consonni, del equipo Cofidis.

El ganador de la etapa completó los 203 kilómetros en 04:19’04».

Una jornada para esprinters a la que se apuntó Dainese (Abano Terme, 24 años), quien hábilmente se metió a rueda de los grandes favoritos. Fue ahí que sorprendió en los últimos metros a Gaviria, quien ya se veía ganador.

Gaviria pagó el exceso de confianza con la segunda plaza. Los grandes nombres, Demáre, Ewan y Cavendish se clasificaron a continuación, fuera del podio de la etapa.

En la general hubo un ligero cambio. Juan Pedro López se mantuvo agarrado firme a la maglia rosa; le siguen a 12 segundos el ecuatoriano Richard Carapaz (Ineos) y el portugués Joao Almeida (UAE Emirates).

Pasada la mitad de la etapa el Ineos y Alpecin Fenix se pusieron serios en cabeza de pelotón, bajando la diferencia a marchas forzadas. La fuga estaba sentenciada, como se confirmó a 90 km de Reggio Emilia, ciudad donde surgió la bandera italiana, la «Tricolore». Fin de la aventura.

A 2 de meta el Groupama tomó el mando en el lanzamiento de la inminente llegada. El objetivo era el triplete de Démare. Pero el pelotón se desmelenó, ningún equipo impuso su tren y los favoritos aparecieron en primera persona.

Atacó de lejos Démare, se le pegó a rueda Gaviria y el colombiano abrió unos metros que parecían decisivos. Pero apareció por su izquierda en progresión Alberto Dainese y le birló la etapa al colombiano.

El triunfo de la fe. Era la primera victoria en un grande para el italiano, y la tercera en su trayectoria profesional.

🔥 First victory at the Giro for @alberto_dainese.

He has just ended a 10-stage fast of Italian victories!



🔥 Prima vittoria al Giro per @alberto_dainese: pone fine ad un digiuno di vittorie italiane lungo 10 tappe.#Giro pic.twitter.com/MsBeshn2uN