Richard Carapaz ya es segundo en el Giro de Italia

El ecuatoriano Richard Carapaz ya es segundo en la clasifición general del Giro de Italia, tras la etapa 11 de la competencia.

El corredor de Ineos arribó en el puesto 23 de la jornada, con el mismo tiempo del ganador, Alberto Dainese.

Pero, además, sumó tres segundos de bonificación, lo que le permite ocupar el puesto privilegiado en la estadística general.

El español Juan Pedro López se ubica en primer lugar de la general, con un total de 46h43’12». Le sigue Richard Carapaz, a una distancia de 12 segundos, y en tercer puesto aparece Joao Almeida, el portugués, con idéntico tiempo.

El pelotón estuvo la mayor parte del tiempo agrupado, con la excepción de una escapada formada por dos corredores (Luca Rastelli y Filippo Taglioni). Pero fueron alcanzados poco después de la mitad del recorrido, a la salida de Bolonia.

A 58 kilómetros de la meta, el belga Dries de Bondt probó suerte en solitario y fue alcanzado a 1.300 metros de la meta.

En el desenlace de la etapa, Demare lideró un esprint largo y fue superado por Gaviria, que luego fue adelantado por Dainese, el triunfador del día.

A través de redes sociales, el Ineos Grenadiers elogió el accionar de Carapaz y del equipo en general, que permiten este logro de Carapaz.

It's a strong team performance from the Grenadiers as @RichardCarapazM moves second on GC after picking up three bonus seconds at the intermediate sprint 👊 #Giro pic.twitter.com/pXEbbd1HBv