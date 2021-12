Déjese llevar por los ritmos electrónicos que traemos en esta movida playlist.

Poco a poco, los fanáticos de la música electrónica, del EDM, empiezan a ver la luz al final del túnel en esta pandemia. Los clubes y los festivales están volviendo, llevándonos de nuevo a ese espectáculo de luces, colores y ritmos que nos hacen vibrar el pecho, que nos hacen sudar mientras nos movemos a su ritmo.

Pero incluso si no hay los espacios o el espectáculo de luces, todo lo que necesitamos es la música y las ganas de bailar.

Para quienes quieren dejarse llevar por los mejores sonidos electrónicos del EDM en casa, en el trabajo o en la fiestas navideñas que van a montar este mes, les traemos una playlist con los temas y artistas más grandes del género. Aquí están todos esos hits que nos ponen a saltar toda la noche, desde Piece of your heart de Meduza, hasta Happier de Marshmello; desde Moonlight de Disclosure, hasta All four walls de Gorgon City.

Una selección con los mejores beats de la música electrónica

Spotify: Dance in colors

