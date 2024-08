“Sigan siendo rebeldes, sigan revelándose a la corrupción, al viejo país. Sigan revelándose a todos esos amargados que nunca les dieron nada, a los ladrones, al narcotráfico y a los viejos políticos porque ustedes hoy gobiernan”, expresó el presidente Daniel Noboa, este jueves 29 de agosto del 2024, mientras daba un discurso a jóvenes en Guayaquil.

Durante el evento denominado ‘Jóvenes que resuelven’, el Primer Mandatario anunció que se han entregado al menos 6 000 créditos de desarrollo humano, con una inversión de casi 4.9 millones de dólares y 100 000 becas para jóvenes desde diciembre de 2023 hasta julio del presente año.

En el auditorio de la Unidad Educativa Liceo Cristiano, en Guayaquil, Noboa subió al escenario, tomó el micrófono y criticó a personajes políticos de gobiernos anteriores. «Ustedes no le hicieron caso a la vieja política, no le hicieron caso al viejo Ecuador y gracias a que ustedes no le hicieron caso, yo estoy aquí parado frente a ustedes y hemos podido ayudar a la juventud»

«Nosotros recibimos un país destrozado, con 4 600 millones de dólares de retraso, con un poco de amargados que nos decían que no íbamos a invertir en educación y en nuestros jóvenes», añadió el Primer Mandatario.

Por otra parte, Zaida Rovira, titular del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) señaló que se han abierto cinco ‘Casas de la Juventud’ en Tena, Riobamba, Vinces, Cuenca y sur Quito. Y este año, se prevé implementar ocho casas más.

Rovira señaló que esos establecimientos fueron recuperados y rehabilitados, pues “la mayoría

estaban en poder de bandas delictivas”.

Además, la Ministra señaló que en el ámbito académico, el MIES mantiene “57 convenios con

universidades e institutos para capacitación de jóvenes en materias técnicas o para que puedan seguir

sus carreras universitarias”.