El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, entregó 49 ambulancias en el Hospital Rodríguez Zambrano de Manta, provincia de Manabí, este lunes 26 de agosto del 2024. En su intervención aseguró que están trabajando para mejorar la salud pública.

Noboa cuestionó el accionar de los anteriores gobiernos y por ello afirmó que no solo va a prometer sino que está trabajando para que la salud llegue a cada rincón del país, donde «nunca se atrevieron a llegar» otras autoridades.

«No va más eso de prometer y solo hacer ruido. Se trata de que nuestro trabajo le sirva, que esté a su disposición y haga la diferencia (…) No estamos aquí para quedarnos de brazos cruzados y llenarnos de excusas. Este Gobierno jamás los va a ignorar o mirar con indiferencia. Sabemos que hay mucho por hacer, esto no se arregla de la noche a la mañana pero estamos avanzando y no vamos a parar», recalcó el Primer Mandatario.

En su corta intervención aprovechó para recalcar su gestión. Noboa aseguró que el país ya salió de lo más difícil. «Ya recuperamos a un país de una quiebra y ahora tenemos que impulsar el país hacia el progreso«, añadió.

Lea también:

Por esta razón, el Presidente indicó que en este año y más adelante, si los ciudadanos lo deciden, trabajará en mejorar los servicios de salud, la atención prehospitalaria y llegar a los lugares más apartados del país.

El objetivo es «cubrir todos los rincones del país estableciendo un sistema de red prehospitalaria que permita dar una atención rápida y eficiente«, recalcó Antonio Naranjo, ministerio de Salud. Con esta entrega se prevé completar las 186 ambulancias en los próximos meses, que también tendrá un ahorro del 16%.

Naranjo indicó que esta entrega es parte de la transformación de la Salud Pública de Ecuador para también tener una cobertura de atención de salud de forma fluvial, terrestre y área en la Amazonía y Galápagos.

«Queremos desterrar y enterrar lo que fue ese estigma de las viejas ambulancias del país, manchadas por la corrupción e ineficiencia. Hoy el Nuevo Ecuador transforma la atención prehospitalaria del Ecuador con la entrega de estas nuevas ambulancias», agregó.

Esta entrega es parte de un convenio realizado en 2023 entre el Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), para la adquisición de ambulancias tipo 4×2 y 4×4.

Se inició semanas atrás con la entrega de 122 ambulancias y se prevé completar las 186 en los próximos meses. «Gracias a la eficiencia lograda en el proceso se realizó un ahorro del 16% en el presupuesto establecido«, recalcó el titular del Ministerio de Salud.

‘Están confabulando’

Después, Daniel Noboa visitó la Universidad Técnica de Manabí. En este lugar se refirió a los juicios políticos que se impulsan contra sus ministros en la Asamblea Nacional y afirmó que es una respuesta para atacar su gestión.

«Desde el inicio de mi Gobierno hemos entregado más de 100 000 becas y de ellas más 80 000 han sido para mujeres. Por su puesto que esto no les gusta a los que quieren tomarse el país que ahora están confabulando para regresar al pasado y quieren afectar a los ministros que están luchando contra la inseguridad«, sentenció el Presidente.

En este centro de educación superior colocó la primera piedra en la construcción del nuevo edificio de la Facultad de Ciencias Básicas y recorrió el avance de la construcción del nuevo edificio de la Facultad de Posgrado. Estos proyectos cuentan con una inversión de 4.3 millones de dólares, que según la Presidencia, representarán un «beneficio para 40 000 estudiantes de la provincia».

También en Teleamazonas: