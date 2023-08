Daniel Pintado se consagra subcampeón mundial de Marcha en Budapest

El atleta ecuatoriano, Daniel Pintado, se proclamó vicecampeón mundial en marcha en la modalidad 35 kilómetros en Budapest, luego de dar pelea hasta el final contra el español Álvaro Martín, que se coronó en Hungría.

El cuencano firmó un tiempo de 2 horas, 24 minutos y 30 segundos para cruzar la meta en el segundo lugar, y así sellar la medalla de plata, recordando la hazaña de Jefferson Pérez, quien 16 años atrás obtuvo el último oro ecuatoriano en este torneo.

PLATA 🥈PARA ECUADOR🇪🇨



Daniel Pintado es vicecampeón mundial de los 35 km marcha con tiempo 2:24:34 en #Budapest23 con récord nacional, sudamericano y panamericano



Grande Daniel!!!@FEcAtletismo @danielpintado1 pic.twitter.com/8L1D4h4kp4 — Comite_Olimpico_Ecu (@ECUADORolimpico) August 24, 2023

El marchador ecuatoriano aguantó el ritmo de Álvaro Martín hasta el kilómetro 34, en el que el atleta español, consciente de que Pintado tenía dos amonestaciones y no podía arriesgar, cambió el ritmo y se marchó en solitario para ganar.

«Ha sido un camino duro, de muchos baches, pero al final las cosas se dan. Estuve cerca del oro, luché por ello, pero una plata no está mal», dijo Pintado.

«Hablé con mi entrenador, Andrés Chocho, y hablamos que había que arriesgar para que las cosas salgan bien y los esfuerzos valgan la pena. Quise ser más conservador, más inteligente, y me salió mejor la estrategia. Era consciente de que podía pelear el oro pero tenía dos avisos. Sabía que Álvaro iba a atacar, traté de pegarme a él pero no me dieron los pies», comentó el marchador ecuatoriano, que se acordó de Montse, Nico y toda su familia con el metal plateado al cuello.

Con este subcampeonato mundial en Budapest, Daniel Pintado emuló la figura de Jefferson Pérez, uno de los grandes marchadores de la historia del atletismo internacional, que cuenta en su palmarés con tres títulos mundiales (París 2003, Helsinki 2005 y Osaka 2007), un oro olímpico (Atlanta’96) y una plata olímpica (Pekín 2008).

🗣REACCIONES



Daniel Pintado tras alcanzar la medalla de plata 🥈 en los 35 km marcha del Campeonato Mundial de Atletismo #Budapest23 con récord panamericano, sudamericano y nacional



El ecuatoriano cumplió una actuación brillante, pues además se ubicó séptimo en los 20 km



🎥… pic.twitter.com/CO4VWR1PrP — Comite_Olimpico_Ecu (@ECUADORolimpico) August 24, 2023

Para Ecuador, la medalla de plata de Daniel Pintado es la sexta de su historia en Mundiales de atletismo y la quinta en marcha. A las cuatro de Jefferson Pérez hay que unir el bronce conseguido en los 200 metros de Doha 2019 por el velocista Alex Quiñónez, que fue asesinado a tiros en octubre de 2021.

