Monseñor David de la Torre, secretario de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), hizo la aclaración sobre el final de la mediación en los diálogos entre indígenas y Gobierno.

En el espacio de entrevistas de 24 Horas, De la Torre confirmó lo que estaba previsto según el acta de paz del pasado 30 de junio. «La CEE sería la garante moral del proceso de diálogos de 90 días», inició.

«Nuestro compromiso con el Gobierno, organizaciones indígenas y, sobre todo el país, fue permitir que en ese lapso de 90 días las partes lleguen a un diálogo con resultados. Es lo que hemos hecho», afirmó David de la Torre.

Agregó que en la mesa de coordinación del 6 de octubre ya manifestaron que en la segunda fase del proceso no podían continuar. «Esta segunda fase tiene un carácter más técnico en el que los actores se multiplican indefinidamente. No podemos garantizar un seguimiento. No tenemos la competencia ni las herramientas logísticas y materiales para comprometernos al acompañamiento», afirmó.

La propuesta de la CEE

Eso sí, David de la Torre adelantó que la CEE ha propuesto que la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), acompañe este segundo momento.

«La academia tiene el personal y herramientas para hacer un acompañamiento eficaz. Un acompañamiento que realmente sea óptimo para llegar a los buenos resultados», sostuvo.

Explicó que en la última mesa de seguimiento, reunidos la semana anterior, acordaron pedir a la PUCE ese acompañamiento.

«Lo importante es delimitar desde el primer momento qué es lo que se pide a un tercero. Cuando eso no está claro, en el transcurso del tiempo puede haber fricciones e inconvenientes», dijo.

Así, las organizaciones indígenas y Gobierno están puliendo el pedido para la PUCE. Mientras, la CEE ha manifestado el deseo de albergar en sus instalaciones las mesas de seguimiento.

