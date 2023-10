Luisa González, de la Revolución Ciudadana, y Daniel Noboa, de la alianza Acción Democrática Nacional (ADN), debaten este domingo 1 de octubre del 2023 en el marco de la segunda vuelta electoral. Los candidatos a la Presidencia del Ecuador darán a conocer su propuestas, durante dos horas, en torno a cuatro ejes temáticos: económico, de seguridad, social y político.

Noboa llegó a las instalaciones de EcuadorTV, con chaleco antibalas, junto a su esposa Lavinia Valbonesi. Luego, arribó González, quien también usó chaleco, acompañada por su compañero de fórmula Andrés Arauz.

Eje económico

Se estima que en el 2023 el Ecuador nuevamente tenga un déficit fiscal cercano al 5% del Producto Interno Bruto (PIB), ¿Qué medidas adoptará para mantener un equilibro de las finanzas públicas, garantizar el sistema de dolarización y apalancar una política social sostenible?.

Daniel Noboa responde:

«En la parte económica debemos ser una país competitivo, hoy en día Ecuador no lo es. Deberíamos de tener electricidad a un costo más bajo, combustibles más bajos, desarrollo de infraestructura de riego para pequeños y grandes agricultores, sin olvidarnos de un sistema tributario que fomente la generación de empleo»

«¿Cómo lo vamos a hacer?. Vamos a invertir en distribución y transmisión eléctrica vamos a refinar nuestro petróleo para tener diésel a bajo costo en refinerías que ya existen y no en refinería invisibles. El sistema tributario con un techo de 22% para las compañías que hayan deducciones de acuerdo a la generación de empleo. Si una empresa cumple el 31 de diciembre con el SRI, con el Ministerio de Trabajo y con el Seguro Social va a tener deducciones acorde a su generación de empleo. También deducciones adicionales a la generación de empleo juvenil, de egresados de nuestras universidades públicas. Eso es lo que va a traer progreso y desarrollo para el Ecuador.

Réplica de Luisa González: «En efecto para reactivar la economía hace falta inyectar recursos, usted candidato Noboa ha manifestado que va a traer 1 500 millones de dólares de la reserva internacional, celebro que haya acogido mi iniciativa, pero quisiera saber: ¿Cómo lo va a hacer? ¿En qué plazo? ¿Con qué mecanismo?».

Noboa responde: «Si, traer esos recursos de las reservas internacionales era el plan Z, la última opción, pero si vemos que hay problemas serios con nuestra ciudadanía, con las personas afectadas con el fenómeno de El Niño, usaríamos ese monto. Pero lo primero que vamos a hacer es generar empleo; generar inversión extranjera; eliminar el ISD (Impuesto a la salida de divisas) ; traer a la banca internacional para que los intereses sean más bajos para los emprendedores y para nuestros jóvenes que quieren salir adelante con un crédito, sean más bajos para la familia que quiere tener su primera casa. Es importante tener la apertura como país y fomentar la generación de empleo a todo nivel siendo siempre competitivos».

González dice: «Me ha evadido la respuesta, fue una oferta que usted hizo 1 500 millones de la reserva, no me ha explicado cuál es el mecanismo que usaría para traer esos recursos. Por otra parte, quitar el ISD tiene un impacto sobre la economía muy reducido y solamente beneficia a las fortunas más grandes y afecta a la dolarización y liquidez en el país porque salen recursos.

Noboa responde: «No hay evidencia absoluta de lo que dice la candidata González sobre el beneficio a los grandes grupos, lo que si beneficia el ISD es a la banca porque imposibilita que venga la banca internacional con capital de costo de 3 y 4% a prestarse aquí en Ecuador; inclusive sería un buen negocio para esos bancos internacionales venir y prestar al 6 y 7%. Lo que dice la candidata González del ISD, que era también su oferta de subirlo de nuevo, solo beneficia a los banqueros, a la banca nacional que hoy en día cobran unos intereses imposibles de pagar para el ciudadano, para un emprendedor que necesita capital semilla, imposible para un agricultor que necesita créditos a la largo plazo.

Ruth del Salto pregunta a González: Se estima que en el 2023 el Ecuador nuevamente tenga un déficit fiscal cercano al 5% del Producto Interno Bruto (PIB), ¿Qué medidas adoptará para mantener un equilibro de las finanzas públicas, garantizar el sistema de dolarización y apalancar una política social sostenible?.

González responde: «Querido pueblo ecuatoriano, en efecto hay déficit de 5 000 millones de dólares en la economía nacional, esto es la diferencia entre ingresos y egresos del Estado. Como su Presidenta voy a superar este déficit a lo largo del tiempo. No se puede hacer de la noche a la mañana, pero la única forma es con crecimiento económico sostenido. ¿Qué políticas voy a aplicar como su Presidenta? Primero, inyectar en la economía 2 500 millones de dólares de las reservas que están en Suiza para fomentar el desarrollo; créditos productivos a baja tasa de interés a través de la banca pública entre el 5 y 7%; reactivar la economía desde lo local, apoyar y devolver el presupuesto a los gobiernos autónomos locales; también el control a la evasión tributaria, y fortalecer la producción petrolera, la vamos a aumentar porque está en los índices más bajos de los últimos 20 años. Por otra parte, la reducción en un 30% de esas exenciones tributarias que no son eficientes; aquí no se trata solamente de lo técnico, aquí se trata de la voluntad política, de reactivar la economía, de devolver el empleo con políticas realizables, cumplibles para ustedes y que podamos salir adelante juntos en unidad como una sola patria.

Noboa pregunta: «Creo que lo básico técnico es esencial, la producción petrolera es muy importante para el Ecuador. Candidata me puede decir: ¿Cuál es el índice del precio del barril de petróleo que usamos en Ecuador, es el Brent o el West Texas Intermediate (WTI)?¿Por qué usamos ese índice de precio?».

González responde: «No solamente es técnico sino político porque hace falta la decisión de querer sacar adelante un pueblo e invertir los recursos en fortalecer la economía, lo social, la salud, la educación, la seguridad. Destinar los presupuestos es una decisión política que como su Presidenta la tomaré. Lo siguiente, nosotros tenemos un crudo pesado por lo tanto recibimos un castigo, el West Texas Intermediate es nuestro indicador por lo tanto nuestro petróleo también es más barato que el crudo que producen otras economías y países.

Noboa pregunta: «Hablando de sostenibilidad fiscal, ¿En cuánto tiempo pretende desdolarizar al Ecuador siguiendo las recomendaciones del Grupo de Puebla y su líder Rafael Correa?»

González responde: «Primero, queridos ecuatorianos ya no nos dejemos engañar van 15 años hablando de desdolarización. En el Grupo de Puebla se trató sobre un sistema de intercambio comercial a nivel mundial, un sistema de pago para el comercio mundial. Usted señor Noboa viajó como presidente de la Comisión de Desarrollo Económico a Rusia a pedir allí una alternativa de pagos fuera del dólar, entonces, ¿Usted también pretende desdolarizar al Ecuador?. Lo que yo voy a hacer es inyectar recursos a la economía; aumentar la productividad y la producción, fortalecer todo lo que es la industria nacional para sostener y fortalecer la dolarización. Fue mi bancada la que propuesto que en la Constitución conste el dólar como nuestra moneda, propuesta que no contó con su voto. Entonces, es usted el que piensa desdolarizar.

Ruth del Salto pregunta a Noboa: «Frente a los graves riesgos que presenta el fenómeno de El Niño, tanto para la población como para el sector productivo, ¿Cuáles serán esas acciones concretas que va a adoptar en su gobierno para mitigar los efectos sociales y económicos de este evento natural?

Noboa responde: «El fenómeno de El Niño nos va a afectar a todos los ciudadanos, a los agricultores, a los niños que va a ser más difícil estar en un sistema educativo con la poca conectividad vial. Nosotros vamos a fortalecer la salud y educación pública que no son privatizables, pero debemos usar tecnología. Si va a ser complicado durante un año la transportación de las personas debemos fortalecer los infocentros y debemos de dar conectividad de internet, lo cual es un derecho para todos los ecuatorianos. El internet debería ser considerado un servicio básico. Nosotros vamos a fortalecer lo que es salud telemática y educación telemática para nuestros niños y jóvenes que necesitan alternativas. 200 000 jóvenes no tienen acceso a una universidad pública. Debemos proteger a nuestras poblaciones con sistemas de represas y de dragado activo en los ríos, especialmente en los que han acumulado un sedimento bastante significante en lo últimos años. Debemos proteger a las poblaciones, dar sistemas de drenaje al pequeño y mediano agricultor, y dar un sistema de plagas subsidiado por el Estado para que puedan asalir adelante después del fenómeno de El Niño. También es esencial dar créditos de emergencia y ayudar en el finamiento al pequeño y mediano agricultor; tener un mantenimiento constante y drenaje constante en las vías principales para el desarrollo de nuestro país y el desarrollo económico de los ecuatorianos.

González repregunta: «En torno al fenómeno de El Niño habrán serias afectaciones, ¿Conoce usted cuál es déficit actual de vivienda? ¿Cuánto se dañará o destruirá con el fenómeno de El Niño?¿Cuál es su propuesta para recuperar la vivienda tras el fenómeno?»

Noboa responde: «Pensé que lo técnico no era esencial. Hablemos de temas técnicos. 380 000 viviendas, es más o menos, hoy en día el déficit. Asimismo, no se sabe si las afectación total de El Niño van a ser 100 000 o 300 000, depende de las acciones como nación que tomemos, de las acciones para mitigar los problemas que va a dar el fenómeno de El Niño, y de que tan hábiles seamos para sedimentar los proyectos de infraestructura.

González replica: «Lo técnico ya lo sabemos, la voluntad política de aplicar eso técnico, destinar recursos a los ecuatorianos es lo que nos ha faltado. El déficit es de 365 000 viviendas irrecuperables, pero la pregunta iba sobre las que se afecten sobre el fenómeno de El Niño, aproximadamente, 200 000 viviendas. ¿Qué va a hacer respecto a esas afectaciones?».

Noboa responde: «Nosotros tenemos un plan de vivienda bastante claro, que es ‘Mi Linda Casa’, creando un crédito a largo plazo al 4%. Hay que recuperar también todo lo que nos han robado a lo largo de los años; usar también los activos que tiene Inmobiliar botados; los lugares donde puede haber un sistema de desarrollo para el Ecuador y un plan de vivienda que se pueda desarrollar. Por ejemplo, en la provincia de Manabí hay un lugar de aproximadamente 500 hectáreas en el cual hay una refinería invisible que costó 1 500 millones de dólares aplanar el terreno y está listo para ser un plan de vivienda importante y beneficiar al pueblo manabita. Como ese plan habrán en varias provincias, como Guayas, Esmeraldas, Los Ríos y Pichincha.

Ruth del Salto pregunta a González: «Frente a los graves riesgos que presenta el fenómeno de El Niño, tanto para la población como para el sector productivo, ¿Cuáles serán esas acciones concretas que va a adoptar en su gobierno para mitigar los efectos sociales y económicos de este evento natural?».

González responde: «Queridos ecuatorianos como su presidenta trabajaré en cuatro ejes. Los primero, salvar las vidas; lo segundo, lo económico; lo tercero, la infraestructura, y lo cuarto, el trabajo en conjunto con los GADs. Salvar las vidas al establecer zonas de riesgos con campamentos, la atención en salud, en educación y seguridad a la personas que serán reubicadas. Lo siguiente, los planes habitacionales para una vivienda definitiva. En cuanto a lo económico, restablecer líneas de crédito, recomponer las deudas, hace un refinanciamiento y las condonaciones a quienes necesiten porque han perdido sus áreas económicas sus proyectos, a través de la CFN y BanEcuador vamos a dar crédito a bajo interés. Infraestructura, declarar en emergencia en el sector de la vialidad para poder rehabilitar de manera urgente las vías a puertos pesqueros, artesanales y puentes que se puedan destruir. En cuanto al trabajo coordinado con los gobierno autónomos para dar atención rápida y oportuna a nuestra gente. Tenemos ya a nuestras prefecturas y alcaldías de la Revolución Ciudadana trabajando e incluso en Manabí y Guayas se están dando bonos a gente que puede verse afectada. Además, lo vamos a financiar con dinero de los multilaterales que tienen líneas de crédito para los hechos de contingencia; ya me he reunido con ellos y tenemos los financiamientos. Posiblemente, haya una afectación entre 2 000 y 3 000 millones de dólares que lo vamos a cubrir con los créditos de los multilaterales y otra parte con dinero fiscal».

Noboa pregunta a González: «¿Usted estaría de acuerdo con la prisión de 30 años a funcionarios que cometan actos de corrupción en la reconstrucción y atención de desastres naturales?».

González responde: «Se alejó del tema, pero el control de los bienes del Estado y la lucha contra la corrupción será uno de mis ejes. Como su presidenta vamos a trabajar en fortalecer la institucionalidad del país en hacer transparente un sistema de justicia al que le quitaron un presupuesto y hoy en día de más de 4 000 denuncias solo el 8% se está resolviendo; eso quiere decir impunidad. Vamos a fortalecer el Estado con la presencia de un Estado organizado se puede salir adelante desde el sector de la justicia».

Noboa pregunta a González: «(La pregunta) era totalmente en el tema porque hay gente que se aprovecha cuando hay desastres naturales y toma los fondos. ¿Van a incrementar el IVA al 14% como lo hicieron en el terremoto?».

González responde: «Qué lastima candidato Noboa. Qué rápido usted se convirtió en un típico político ecuatoriano y asumió el discurso de Guillermo Lasso y Lenin Moreno. Aquí estamos para decirle al pueblo ecuatoriano cuáles son las propuestas para salir de la crisis que estamos, la inseguridad, la falta de salud, la falta de empleo, no para polemizar o enviar indirectas . El país necesita unidad. He presentado cuál es mi línea de trabajo para enfrentar el fenómeno de El Niño, eso es lo que voy a hacer como su presidenta. Solamente dejando los discursos de odio vamos a poder sacar adelante al país.

Eje seguridad

Ruth del Salto pregunta a González: «La situación de seguridad tiene múltiples desafíos que se agravan inexorablemente ¿cómo lograr un eficiente sistema integral de gestión para detectar amenazas y desafíos en marcha, anticipar su ocurrencia, tomar medidas preventivas, definir estrategias con el empleo eficiente especializado de recursos y fuerzas?».

González responde: «Muchas gracias pueblo ecuatoriano. Aquí lo primero es que se vaya un gobierno que dejó que el crimen organizado se infiltre en nuestro país. Voy a poner en marcha nuestro Plan Resurgir de la Paz y la seguridad. Lo primero va a ser trabajar con la fuerza pública. 500 millones de dólares para equipar a la Policía, vehículos, motos, equipamiento de comunicación, armamento, rehabilitar UPC, UVC y el ECU 911, pero también vamos a trabajar en el control que se necesita del país. Voy a retomar el control que nos han arrebatado. Retomar el control de las cárceles, de las vías, de los espacios públicos, sobre todo puertos y aeropuertos a los cuales militarizaré, en un trabajo coordinado también con el sector de justicia que no está dando una respuesta oportuna. Debemos coordinar todas las instituciones del Estado, a fin de que no exista impunidad. Aquí se requiere mano dura por una parte, pero también entender que hay, por una parte crimen organizado que requiere la coordinación internacional, para lo cual ya me he reunido tanto con el Embajador de Estados Unidos, Unión Europea y los acercamientos con los países de Latinoamérica. El control debe ser coordinado a nivel internacional. El crimen organizado se lo combate así, pero también tenemos la delincuencia común que está atada a temas de pobreza y por eso vamos a trabajar en generación de empleo, en recuperar los espacios públcios y en generar oportunidades para nuestros jóvenes».



Daniel Noboa réplica: «¿Cómo va a combatir a los grupos narcoterroristas como Los Lobos, Chone Killers, Ben 10, Los Choneros, entre otros?, ¿Cuál mecanismo va a ser?, ¿va a tener mano dura con ellos también?».

González responde: «Los únicos líderes de bandas delictivas apresados fueron apresados durante el gobierno de la Revolución Ciudadana. De ahí en adelante nadie ha apresado un líder de una banda delictiva. Fito, Junior, Rasquiña, los apresamos nosotros. La misma manos dura tendremos con quienes le han declarado la guerra al Estado ecuatoriano cuando nos matan, cuando nos han sembrado el terror. Voy a recuperar los espacios públicos, junto con los Gobierno Autónomos iluminar las zonas de riesgo para evitar lo que se conoce como al teoría de los vidrios rotos. Vamos a recuperar los espacios y vamos a enfrentar con mano dura, con la fuerza pública, militares y fuerzas armadas, militarizaré las cárceles, las aduanas y los puertos para retomar el control del país».

Noboa pregunta a González: «Ya que ha conversado con los Estados Unidos, con otras naciones de cooperación. ¿Usted está de acuerdo con el pago de cinco millones de dólares a quienes den información de la muerte de Fernando Villavicencio?».

González responde: «Estoy de acuerdo con todas las medidas que conlleven a establecer quienes son los responsables del asesinato del señor Fernando Villavicencio. Fuimos los primeros en solidarizarnos con su familia y en decir que en cuanto empecemos a gobernar estableceremos una comisión que investigue quiénes fueron los autores de ese crimen. Pero también crearemos nuevamente un sistema de recompensa para los más buscados a nivel nacional. Aquí se trata de retomar la paz del país, la seguridad para los ciudadanos, que nuestros jóvenes, que nuestras familias vuelvan a salir con libertad a las calles, que los jóvenes sean libres de ir a los parques, de cumplir sus sueños, de ir a estudiar y que las madres sepamos que nuestros hijos vuelven a nuestros hogares seguros».

Ruth del Salto pregunta a Noboa: «La situación de seguridad tiene múltiples desafíos que se agravan inexorablemente ¿cómo lograr un eficiente sistema integral de gestión para detectar amenazas y desafíos en marcha, anticipar su ocurrencia, tomar medidas preventivas, definir estrategias con el empleo eficiente especializado de recursos y fuerzas?»

Noboa responde: «Lo esencial es la clasificación de estos grupos, estas no son organizaciones urbanas como ellos dicen, sino que son narcoterroristas que están financiados por el narco, causan terror a las familias ecuatorianas y desestablilidad total en la soberanía. El Plan Fénix consiste en varios puntos. Primero: militarización de las fronteras pero con tecnología de punta, no como la que se utiliza hoy en día, con un sistema de drones, con un sistema de radares de verdad. También en los puertos tener doble pesaje, escáner, presencia militar dentro de los puertos, tener un sistema de rastreo satelital en el acompañamiento también de las exportaciones, en las seis vías principales y estrategias del Ecuador, vamos a tener también presencia militar en esas vías principales y un sistema de escaneo en los peajes previo a llegar a los puertos. De esta manera vamos controlando en diferentes puntos y vamos asegurando la paz y darles seguridad al productor, al transportista, al comerciante y al ciudadano común que ya no puede con este nivel de inseguridad. La vigilancia ciudadana en los barrios, en los sectores urbano marginales es clave con tecnología del Gobierno de Israel vamos a trabajar en conjunto para hacer este tipo de vigilancia e identificación correcta. Vamos a establecer también una Agencia Nacional de inteligencia que sea única y que se reporte al Presidente de la República para que de la receta y las medidas de acción para los policías y militares. Segmentación adecuada de cárceles, separar hombres y mujeres en las cárceles y un sistema transitorio de cárceles barcazas y tener totalmente aislado al 17% violento que es la población».

Luisa contrarréplica: «La mayor par del crimen organizado, de la violencia viene del crimen organizado, habla incluso de la exportación de drogas. Respóndale al país si el exministro Bernardo Manzano fue parte del grupo Noboa como Gerente».

Daniel Noboa responde: «Bernardo Manzano si fue, hace mucho tiempo, gerente dentro de Corporación Noboa, asimismo hay ministros como Pepe Serrano que estuvieron involucrados con el narcotráfico en gobiernos pasados, hay que averiguar en qué gobiernos estuvieron involucrados. Estoy completamente de acuerdo en que existen ministros y exfuncionarios públicos que están en conjunto con estas mafias y esos van a tener que terminar en las cárceles».

Luisa González contrarréplica: «Queridos jóvenes, ecuatorianos googlen quién es Bernardo Manzano. Lo siguiente, la seguridad no es un juego y aquí no se trata de decir quién estuvo y quién no, sino de responder preguntas que se las hacen de forma concreta, porque sacar al país adelante y superar la inseguridad no es un tema de estar confrontando».

Daniel Noboa responde: «Totalmente de acuerdo que la seguridad de los ecuatorianos no es un juego y de los niños tampoco es un juego. Por eso nosotros en nuestro gobierno vamos a eliminar uno de los elementos más tóxicos y dañinos para la sociedad ecuatoriana que es la bendita tabla de drogas, que fue puesta por gobiernos pasados. Eso fomenta el microtráfico en las escuelas y crea una generación entera de adictos, de niños de ocho, nueve, de diez, de doce años, que su vida está completamente perdida porque en una escuela recibieron droga por alguien, que se aprovecharon de esta tabla. Estoy de acuerdo que la seguridad no es un juego y la vida de nuestros niños no es un juego».

Ruth del Salto pregunta a González: «La minería ilegal destruye recursos naturales de gran importancia estratégica. Toda la Amazonía está en riesgo ¿Qué política subregional propondría usted a los gobiernos que comparten esta situación en Sudamérica, qué ámbitos abarcaría esta iniciativa?».

González responde: «Donde existe un recurso mineral existe también una proyección hacia explotarlo. Por lo tanto debe haber presencia del Estado ya sea para para proteger el medioambiente o para que exista una extracción ordenada y regulada. En cuanto al tema de un impacto regional ya existe dentro de la Comunidad Andina una norma que es Decisión 774, que norma lo que es la minería ilegal, pues fortalecer el trabajo en torno a esa normativa para tomar control. Pero también voy a devolver la institucionalidad, a volver a tener el Ministerio de Energía y Minas para regular la extracción de los recursos minerales con la protección del medioambiente y la Agencia de Regulación y Control, una auditoría también a las concesiones que se han hecho para ver si se está protegiendo el medioambiente, si se están entregando las regalías de forma adecuada al Gobierno, al Estado, a todos los ecuatorianos, si no hay un impacto negativo hacia las comunidades y que no exista minería ilegal en donde tenemos recursos. Y aquí cuidado, voy a controlar la minería ilegal, pero no hay que confundirlo con minería artesanal.

Además, desde el Gobierno se implementará lo que es la compra de oro, un recurso que es nuestro. Hay que cuidar sí los recursos naturales y también hay que normar la extracción de las minas y también es fundamental que se distinga minería ilegal, minería artesanal, porque hay que proteger también a los mineros artesanales».

Daniel Noboa réplica: «Se entiende que va a regular la minería, ¿Usted va a impulsar nuevas concesiones mineras en el país para generar empleo y mayor recaudación tributaria?».

Luisa González responde: «Bueno, en esto hay que hacer un mapeo, un censo minero, ver dónde hay posibilidades de explotar o extraer recursos minerales con un mínimo de impacto sobre la naturaleza. Es fundamental que también se haga consulta previa como lo manda la Constitución a las comunidades. Después de hacer este diálogo y este análisis se tomará las decisiones si se extrae el recurso o si mejor vemos otra medida compensatoria y se lo deja bajo tierra para proteger como fue el Chocó Andino».

Noboa contrarréplica: «¿Cómo va a regular y asegurarse que la minería ilegal, que es parte de la minería artesanal, no se vuelva una forma de lavado de dinero para los narcoterroristas? ¿Qué medidas específicas va a usar para poder impedir para que los narcoterroristas usen la minería como un camino de lavado?».

Luisa González responde: «Primero: censo minero, identificar dónde están esos recursos minerales. Segundo, un estado fortalecido desde lo institucional: crear el Ministerio de Minas y también la Agencia de Regulación y Control. Tercero: presencia del Estado y la Fuerza Pública y así tener un control de esas áreas, involucrar a la comunidad. Si deseamos proteger esas áreas, allí se pueden hacer áreas de impacto social y recreativo. Nosotros sabemos que hay un recurso minero en una zona que hay que cuidar el medioambiente lo ideal es que hay que tomar posesión de ella y hacer probablemente un proyecto que fomente el turismo y la recreación para dinamizar la economía local».

Ruth del Salto pregunta a Noboa: «La minería ilegal destruye recursos naturales de gran importancia estratégica. Toda la Amazonía está en riesgo ¿Qué política subregional propondría usted a los gobiernos que comparten esta situación en Sudamérica, qué ámbitos abarcaría esta iniciativa?».

Daniel Noboa responde: «Debe existir cooperación y cruce de información entre las naciones, empecemos por ahí. Segundo debemos controlar la minería en este país, debemos regularizar también a los mineros pequeños para que puedan también tener el beneficio del proyecto del Estado, fomentos productivos de parte del Estado, el Estado debe fortalecer su sector minero siempre y cuando esté cuidando el mediambiente. Nosotros debemos de tener las normas más estrictas de medioambiente del mundo, pero al mismo tiempo debemos financiar nuestros proyectos sociales, debemos atender a la juventud…».



Ruth del Salto: «Y con respecto a una política subregional, ya lo respondió la candidata González que por ejemplo va a reforzar una política que ya existe, ¿qué le propondría a los gobiernos de la región para este tema que implica a toda la región de Sudamérica, qué ámbitos abarcaría esta iniciativa?»

Noboa responde: «Cero tolerancia a la minería ilegal, cooperación penal también entre los países para que no se vuelvan estos nómadas como hoy en día ocurre en los mineros ilegales, rastreo satelital en cooperación con el gobierno de Colombia, con el gobierno de Perú que son nuestros vecinos inmediatos y los cuales son también parte del territorio en el cuál estos mineros nómadas andan moviéndose. Y fortalecer nuestras fronteras, es importantísimo tener un control fronterizo adecuado para que nunca se puedan escapar estos mineros ilegales que hoy en día le causan tanto problemas al Ecuador.»

González réplica: «En la consulta popular usted, señor Noboa, votó a favor de mantener el petróleo bajo tierra en el bloque en que estaba en el Yasuní. Sin embargo se ha expresado a favor de la extracción de la gran minería, ambas tienen un impacto social, explíquenos por qué si en el uno y no en el otro».

Daniel Noboa responde: «Creo en las tecnologías nuevas, no en las que se están usando en el Ecuador, creo también en la protección de nuestra biodiversidad como nación. Debemos tener un balance de protección del medioambiente con beneficios económicos del Estado para poder darle los programas sociales que tanto necesitan nuestros ecuatorianos. Nuestros jóvenes necesitan educación pública gratuita, necesitan salud pública gratuita y también se necesita al mismo tiempo tener una estabilidad entre la protección del medioambiente y el desarrollo económico de una nación. Estoy totalmente en contra de la minería ilegal y totalmente en contra de la explotación absurda de estos mineros ilegales porque el Estado debe de tener mejores ingresos y al mismo tiempo proteger el medioambiente».



González contrarréplica: «Pero usted se ha pronunciado a favor de aumentar la explotación minera y quisiera que le explique al pueblo ecuatoriano si acaso esto es porque el Grupo Noboa, a través de la empresa Adventus, tiene explotación minera y habría un conflicto de intereses».

Daniel Noboa responde: «En absoluto, corporación Noboa está liderada por Álvaro Noboa y no tenemos ningún interés en minería como familia Noboa Azín. Algo importantísimo que debemos de recordar y separar también las cosas adecuadamente. Nosotros debemos tener una política subregional y tener minería responsable atendiendo el medioambiente, pero también atendiendo nuestros barrios urbano-marginales, reduciendo la violencia con opciones para nuestros jóvenes que hoy en día no tienen opción a educación superior, mejorar el sistema de salud que hoy en día está desbaratado y también darle incentivos y beneficios a nuestros pequeños y medianos agricultores mediante programas del Estado».

