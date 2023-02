Independiente del Valle (IDV) derrotó 3-1 al Mushuc Runa en su partido de primera fecha de la LigraPro del fútbol ecuatoriano. Su victoria la logró con un equipo alterno y con un gol de Kendry Páez, la gran promesa del club que debutó con tan solo 15 años.

IDV guardó su equipo principal para el duelo de revancha de la Recopa contra Flamengo de Brasil, cotejo que está programado para el martes 28 de febrero a las 19:30. Tampoco hizo falta, ya que los suplentes mostraron una gran ofensiva en los 90 minutos de juego.

El primer gol lo convirtió Kevin Rodríguez al minuto 19’ y con él tuvo su debut soñado. Cinco minutos después llegó el descuento del Mushuc Runa bajo autoría de Sergio Fabián González, al minuto 24’.

KENDRY PAEZ 🇪🇨(2007) SCORES HIS FIRST SENIOR GOAL ON HIS DEBUT!!!pic.twitter.com/kUHv2AES6D