¿Dónde y a qué hora ver el debut de Messi con el Inter de Miami?

Tras meses y meses de rumores sobre su futuro y sobre cuál sería su destino, todo está ya listo para que Leo Messi pueda debutar, este 21 de julio del 2023, con el Inter Miami, en la jornada inaugural de la Leagues Cup frente al Cruz Azul mexicano.

El DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale (Florida, EE.UU.) se llenará este viernes para presenciar este encuentro muy esperado, que comenzará a las 20:00 horas locales (00.00 GMT).

El Inter Miami aseguró este jueves que las entradas están agotadas, pero en portales de reventa como StubHub todavía se podían encontrar esta mañana boletos para el duelo. El boleto más barato de los disponibles es de 265 dólares, incluyendo gastos de gestión, para ver el duelo detrás de una de las porterías.

El partido entre Inter Miami y Cruz Azul será transmitido en vivo exclusivamente por Apple TV+, compañía que apostó por la retransmisión de sus partidos en todo el mundo por 10 años. El precio para Ecuador es de 6,99 dólares mensuales.

