Los ecuatorianos Dixon Arroyo y Leonardo Campana tuvieron su primer entrenamiento con las recientes figuras del Inter de Miami, Lionel Messi y Sergio Busquets. Las imágenes de la primera jornada de preparación del astro argentino se viralizaron rápidamente este martes 18 de julio del 2023.

En los videos se observa a Campana correr junto al astro argentino mientras que Arroyo estuvo junto a Busquets. Todos mantuvieron una amena conversación llena de risas y una evidente camaradería. También realizaron algunos ejercicios en los que los tricolores pudieron compartir con las nuevas figuras del club de la MLS.

Messi y Busquets, que fueron presentados oficialmente el domingo 16 de julio del 2023, se mostraron contentos y tranquilos con este nueva etapa de su destacada carrera deportiva.

Messi. Busquets. Whole squad's here.



Our first look at @InterMiamiCF's new star duo on the training pitch. 👀 pic.twitter.com/i5oDYbcfvP