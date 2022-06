A través de redes sociales se denunció la posible contaminación de agua potable de Ambato con aceite quemado.

Según los mensajes en redes, el agua estaba saliendo contaminada con aceite, situación que fue puesta en conocimiento de las autoridades.

Desde la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ambato (Emapa) tomaron medidas inmediadas y suspendieron el servicio.

Emapa comunicó a toda la ciudadanía que el servicio estará suspendido en siete sectores de Ambato.

Según informaron, el corte se debe a la limpieza de toda la red de distribución y tanques de reserva correspondientes a la red Troya. En esta zona se habría registrado la contaminación con algún tipo de combustible.

Los sectores afectados son: Miraflores, Cashapamba, Atocha, Ficoa, Catiglata, centro de Ambato e Ingahurco. El corte del suministro se registró alrededor de las 10:00.

Se desconoce, por el momento, el tiempo que tomará la limpieza de los tanques y redes de distribución, por lo que tampoco se tiene un estimado de cuándo se normalizará el servicio.

Estos son algunos de los mensajes en redes donde se puede ver el problema en la calidad del agua.

Y esto no va en contra de los derechos humanos @CONAIE_Ecuador ?? En ambato contaminan las fuentes de agua después de videos de amenazas por parte de hermanos indígenas en contra del líquido vital @LassoGuillermo @DEFENSORIAEC @CIDH @ONU_derechos. Así no se lucha, con en agua no pic.twitter.com/BslSM8IU8c