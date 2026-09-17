Actualizada: 17 sep 2026 - 15:30
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Deporte Total Emisión Central del jueves 17 de septiembre del 2026
Revise las noticias deportivas en la Emisión Central del miércoles 16 de septiembre del 2026. Con Hugo Quintana y Antonella Iglesias.
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Actualizada: 17 sep 2026 - 15:30
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Revise las noticias deportivas en la Emisión Central del miércoles 16 de septiembre del 2026. Con Hugo Quintana y Antonella Iglesias.