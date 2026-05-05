Deporte Total Emisión Estelar del sábado 2 de mayo del 2026

Deporte Total Emisión Central del domingo 3 de mayo del 2026

Deporte Total Emisión Central del lunes 4 de mayo del 2026

Deporte Total Emisión Central del martes 5 de mayo del 2026

Revise las noticias deportivas en la Emisión Central del martes 5 de mayo del 2026. Con Alfonso Laso, Hugo Quintana y Antonella Iglesias.