Actualizado: 02 oct 2026 - 15:25
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Deporte Total Emisión Central del viernes 2 de octubre del 2026
Revise las noticias deportivas en la Emisión Central del viernes 2 de octubre del 2026. Con Alfonso Laso, Hugo Quintana y Antonella Iglesias.
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Actualizado: 02 oct 2026 - 15:25
Compartir
Revise las noticias deportivas en la Emisión Central del viernes 2 de octubre del 2026. Con Alfonso Laso, Hugo Quintana y Antonella Iglesias.