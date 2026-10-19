Cristiano Ronaldo sancionado 30 días por abandonar la concentración de Portugal

El delantero portugués Cristiano Ronaldo (n.º 7) reacciona tras perder el partido de octavos de final de la Copa del Mundo de 2026 entre Portugal y España.

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) oficializó una medida disciplinaria contra Cristiano Ronaldo que incluye 30 días de suspensión para disputar partidos con la selección y una sanción económica (255 euros). La resolución marca uno de los capítulos disciplinarios más estrictos aplicados al capitán luso en su trayectoria internacional.

El castigo obedece al abandono no autorizado de la concentración del combinado portugués durante su estancia en Dinamarca, donde el equipo afrontaba compromisos del calendario internacional.

Tras la evaluación de los informes de la delegación y el cuerpo técnico, el órgano disciplinario de la FPF determinó que la acción constituyó una infracción a los reglamentos internos de conducta del seleccionado.

La inhabilitación rige exclusivamente para el ámbito de la selección absoluta de Portugal, por lo que no compromete su participación a nivel de clubes.

Sin embargo, priva al entrenador del equipo nacional de contar con el delantero para la próxima ventana de partidos oficiales y amistosos programados dentro de la ventana de 30 días.

En el aspecto económico, aunque el monto de 255 euros representa una cifra simbólica en comparación con los ingresos del jugador, la FPF enfatizó que la sanción se ajusta de forma estricta al tabulador reglamentario estipulado para faltas de indisciplina en convocatorias nacionales.

La noticia ha generado un amplio debate mediático en el fútbol europeo, dividiendo opiniones entre quienes respaldan el principio de autoridad de la federación lusa y quienes consideran desmedida la sanción pública sobre la figura histórica del fútbol portugués.

Por su parte, el entorno del futbolista no ha emitido apelaciones formales ni declaraciones contradictorias sobre el fallo, mientras la selección de Portugal ajusta su planificación táctica para afrontar sus próximos duelos sin su máximo goleador histórico.