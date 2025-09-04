Un partido de fútbol en la Liga de Tanzania fue suspendido por un inesperado ataque de abejas

Un ataque de abejas se registró durante un partido de la Liga de Tanzania.m

El hecho ocurrió en la Liga de Tanzania y causó minutos de pánico en todos los presentes. Jugadores, pasabolas y hasta los camarógrafos terminaron acostados en el piso para evitar un ataque de abejas.

El incidente ocurrió en un partido entre Abuja y JKU que igualaban 1 a 1 y de pronto se produjo una invasión que generó un momento de tensión. Mientras atendían a un futbolista que estaba en el piso, el resto apreciaron que llegaba el enjambre completo y empezaron a arrojarse al piso desesperados para no ser alcanzados.

¿Por qué tanta tensión? Las abejas africanas son conocidas por atacar de manera conjunta cuando se ven amenazadas y sus picaduras pueden llevar hasta la muerte.

Las imágenes que se difundieron muestran a los futbolistas, incluso un camarógrafo que estaba en un andamio, queda acostado al lado del trípode con su cámara esperando que se alejen. Después de varios minutos las abejas se alejaron de la cancha.