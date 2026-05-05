¡EN VIVO! Barcelona vs. Boca Juniors por la cuarta fecha de la Copa Libertadores 2026

Barcelona Sporting Club se juega la vida en la Copa Libertadores 2026 este martes 5 de mayo. El 'Ídolo del Astillero' recibe a Boca Juniors en el estadio Monumental Banco del Pichincha de Guayaquil con la obligación de sumar sus primeros puntos en el Grupo D, tras un inicio complicado en el torneo.

Con el arbitraje del colombiano Carlos Betancur, los dirigidos por César Farías buscan una victoria revitalizadora ante un cuadro "Xeneize" que llega como líder del grupo pero con bajas sensibles en su plantilla.

Farías moverá sus piezas en busca de un equilibrio que ha sido esquivo en las jornadas previas, especialmente tras el doloroso 3-0 sufrido en La Bombonera. La gran novedad para este compromiso será el protagonismo de Darío Benedetto, quien liderará el ataque de Barcelona SC enfrentando a su exequipo en un duelo con tintes de revancha personal.

Los 'Canarios' necesitan corregir las desatenciones defensivas que los tienen con un saldo negativo de -5 goles, mientras que en la zona medular, la presencia de Bryan Carabalí y Jhonny Quiñónez será vital para frenar la generación de juego de un Boca Juniors que, aunque llega con bajas sensibles como las de Edinson Cavani y Ander Herrera, recupera a Leandro Paredes para administrar los tiempos en el mediocampo guayaquileño.