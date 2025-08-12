¿Dónde y cuándo ver el UFC 319? Chimaev buscará el oro de la empresa al enfrentar a Du Plessis

A la izquierda Dricus, el campeón actual de la UFC y a la derecha Khamzat, retador al título.

Este sábado 16 de agosto del 2025, la UFC regresa a Chicago con la cartelera numerada que encabezan el sudafricano y campeón de la categoría de los pesos medianos, Dricus de Plessis, que se enfrentará a una de las grandes estrellas de la compañía, el ruso Khamzat Chimaev.

Chimaev viene invicto, con un récord profesional de 14 victorias y sin derrotas. En su última pelea el 26 de octubre del 2024, venció de manera espectacular por sumisión en el primer round al ex campeón mundial, el australiano Robert Whittaker. Además, también venció por decisión al nigeriano Kamaru Usman en una pelea a tres asaltos.

Fight day can't come fast enough🍿



Fight day can't come fast enough🍿

#UFC319 | LIVE SAT 10pmET on @ESPNPlus PPV📺: https://t.co/LesqDZC0KP pic.twitter.com/nySC9j1ToY — UFC (@ufc) August 12, 2025

Por su parte, el actual campeón Dricus du Plessis tiene un récord profesional de 23 victorias y solo dos derrotas. Dentro de la UFC está invicto, finalizando la mayoría de sus peleas. En su última pelea, el pasado 8 de febrero del 2025 venció por decisión unánime al estadounidense Sean Strickland y retuvo su cinturón.

Además, la cartelera contará con grandes peleas. En la pelea coestelar el inglés Lerone Murphy enfrentará al debutante en la UFC, Aaron Pico. El estadounidense Geoff Neal se medirá ante el brasileño de los 'Fighting Nerds', Carlos Prates.

El evento se lo podrá ver por la plataforma de streaming Disney+. Las peleas preliminares comienzan a las 17:00 y la cartelera estelar a las 21:00.

Esta será una noche de peleas que ofrecerá acción de inicio a fin, con la pelea estelar que promete emoción desde el primer minuto del combate. ¿Logrará Du Plessis retener su campeonato o Khamzat con su dominante lucha lo hará ver fácil?