Riquelme promete fichar a Haaland y Rodri si es presidente del Real Madrid

El candidato a la presidencia del Real Madrid Enrique Riquelme anunció este miércoles 3 de junio de 2026 que fichará al delantero noruego del Manchester City Erling Haaland y al centrocampista español Rodrigo Hernández "Rodri" si gana las elecciones merengues este domingo.

Riquelme hizo el anuncio en un programa de entretenimiento en la televisión española Antena 3, enseñando una camiseta del conjunto blanco con el número 9 y el nombre Haaland en ella.

El candidato a la presidencia merengue también afirmó que si gana las elecciones fichará al centrocampista español Rodrigo Hernández "Rodri", que todavía tiene un año de contrato con el City.

Rodri juega "en una posición que el Real Madrid necesita y es un perfil que si yo soy presidente jugará en el Real Madrid", dijo Riquelme en Antena 3.

"Son jugadores, en el caso de Rodri, que tiene contrato y hay que respetar al City, nos sentaríamos a hablar ya el próximo lunes con el City y con su agente", explicó este empresario de las energías renovables.

"Y el siguiente es con Haaland, que es una situación diferente, donde tiene una cláusula y querría venir al Real Madrid", añadió Riquelme.

El delantero noruego tiene contrato con el Manchester City hasta 2034, pero, según la prensa española, tendría una cláusula que le podría permitir salir antes aunque con el pago de un traspaso al club inglés.

"Por lo tanto, si soy presidente del Real Madrid, me he comprometido con garantía personal y notarial sin ningún tipo de excepción, de mantener al club al 100% de sus socios y que estos dos jugadores jueguen en el Real Madrid", sentenció.

Riquelme afirmó haber firmado un acta ante un notario en la que se compromete, si incumple alguna de estas promesas, a pagar la cuota de los 100.000 socios del Real Madrid la próxima temporada.

Casi simultáneamente al anuncio de Riquelme, la candidatura del actual presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, anunció que si revalida la presidencia el portugués José Mourinho será entrenador del Real Madrid.