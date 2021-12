Descubren a una mujer amamantando a un gato en pleno vuelo

Una mujer fue descubierto amantando a un gato en pleno vuelo. A pesar de que el personal de la aerolínea le pidió que dejara de hacerlo, la mujer se negó y continuó alimentando al felino.

El animal, que no tenía pelo, estaba envuelto en una manta como si fuera un bebé.

En redes sociales circula una imagen de lo que parece la notificación de lo sucedido a la torre de control. En el mensaje se alerta de la insólita situación.

I saw this on Reddit today. It’s an a ACARS in-flight message from the cockpit to the ground.



