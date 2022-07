Unas 17,5 toneladas de cenizas humanas fueron descubiertas y desenterradas cerca de un antiguo campo de concentración nazi de Polonia. El anunció lo hizo este miércoles el Instituto de la Memoria Nacional (IPN), que lleva a cabo investigaciones sobre los crímenes nazis y comunistas.

Los restos fueron desenterrados en Ilowo Osada, en el bosque Bialucki, cerca del antiguo campo de concentración de Dzialdowo (Soldau, en alemán, a 150 km en el norte de Varsovia). El centro fue construido durante la ocupación de Polonia por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

Desde la invasión de Polonia en septiembre de 1939, el campo de Soldau sirvió de lugar de tránsito, internamiento y exterminio de opositores políticos, miembros de las élites polacas y de judíos. Algunos cálculos apuntan que 30.000 presos murieron en Soldau, pero hasta ahora las fuentes históricas no hacen posible certificarlo.

In the spring of 1944, the remains of people were excavated at this site and burned, so that this crime does not see the light of day and no one is held responsible. "This has failed because the IPN is determined to search for the victims and heroes of WW2," said Karol Nawrocki. pic.twitter.com/fpC4WYLGnI