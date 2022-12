Descubren extrañas criaturas marinas en las profundidades del océano Índico

Un grupo de expertos de un buque australiano del Instituto de Investigación Museums Victoria realizó un importante descubrimiento en las profundidades del océano Índico.

Mientras cartografiaban una zona remota del Parque Marino de las Islas Cocos, frente a la costa occidental de Australia, los investigadores descubrieron una serie de extrañas criaturas marinas nunca antes vistas.

Tim O’Hara, jefa de la expedición, señaló que descubrieron «un número asombroso de especies potencialmente nuevas que viven en este remoto parque marino”.

Entre los descubrimientos más interesantes se encuentra una anguila ciega que fue hallada a cinco kilómetros de profundidad. La especie tiene una piel gelatinosa, los ojos poco desarrollados y da luz a crías vivas.

También encontraron un pez murciélago de aguas profundas, un pez víbora de Sloane, pez lagarto de aleta alta y un pez globo con ambos ojos en el mismo lado de la cabeza.

Además, el equipo descubrió un espectacular paisaje marino que incluye enormes volcanes sumergidos o montes submarinos.

No obstante, los especialistas indicaron que esta área del océano Índico no está amenazada por la minería en aguas profundas porque los geólogos decidieron que no valía la pena explotarlos, pero la principal amenaza sería la contaminación plástica.

As our voyage on the #RVInvestigator comes to a close, let’s recap on some of my favourite fishy moments!



1) Lampogrammus – this enormous cusk eel was a great find, and was the largest specimen we collected on this entire trip! pic.twitter.com/ZUAgp92uDk