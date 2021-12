Descubren pasaje geológico subterráneo que conecta Galápagos con Panamá

La presencia de rocas que muestran signos de intensa actividad volcánica en Panamá, país alejado de cualquier volcán activo, ha causado desconcierto entre la comunidad académica que estudia el área, que ha intentado descubrir su procedencia durante décadas.

En este contexto, los resultados de una nueva investigación sugieren que estas rocas fueron arrastradas por el «viento de manto» a través de una especie de ‘pasaje subterráneo’ desde las islas Galápagos, a más de 1.609 kilómetros, un fenómeno geológico hasta ahora desconocido para la ciencia.

Según detallan los autores del estudio, publicado recientemente en PNAS, tras analizar la composición de las muestras pétreas recuperadas del centro de Panamá, descubrieron que estas presentaban una firma química correspondiente a la de la pluma mantélica de las Galápagos, que está «soplando» activamente material del manto a través de una ventana abierta a poca profundidad hace unos 8 millones de años en la placa de Panamá.

Este descubrimiento, apuntan los académicos, indica que las plumas mantélicas pueden fluir lateralmente a través de las capas superiores de la superficie terrestre y no únicamente a través de los conductos verticales de los puntos calientes (áreas con una alta actividad volcánica) como había sido propuesto anteriormente.

«Estos penachos también tienen el potencial de fluir y moverse horizontalmente a todas las demás partes del manto superior […] teníamos sospechas de que esto ocurría, pero los datos de la geoquímica de las rocas confirmaron nuestra idea» comentó Esteban Gazel, coautor del estudio.

De acuerdo a los expertos, será necesario continuar con las investigaciones y recopilar más datos para determinar con precisión hasta dónde se extiende el flujo lateral de la pluma de Galápagos, lo que, en última instancia, arrojará nueva luz sobre los procesos geológicos que han dado forma a nuestro planeta.

We’ve all heard about the Panama Canal, but what about the Panama slab window? Our new #PNAS paper, led by the AMAZING @BekaertDavid1 shows that the helium signature from volcanic gas emissions are from the Galapagos mantle plume ~1500 km away via a slab window beneath Panama! pic.twitter.com/QNAXuRa9Cc