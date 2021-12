Leonardo DiCaprio saltó a un lago congelado para rescatar a sus perros

El actor estadounidense Leonardo DiCaprio, comprometido con el medio ambiente y bienestar de los animales, contó en una entrevista su arriesgado recatar a sus dos perros.

En la entrevista al programa «Around the Table» del magazine Entertainment Weekly (EW), Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Jonah Hill, Tyler Perry y Adam McKay tuvieron una amena conversación en la que revelaron curiosos momentos de la grabación de Don’t Look Up. Entre ellos, el insólito rescate de los perros de DiCaprio.

«Lo más divertido fue que Leo trajo sus dos perros husky que son simplemente como tornados», comentó McKay. «Jonah Hill me podría enviar fotos de tu sofá destrozado», continúa el director. Y de inmediato, Jennifer Lawrence pide que cuenten la historia del lago congelado.

Hill reveló que los dos husky siberianos de DiCaprio cayeron a un lago congelado. Inmediatamente, Leonardo no dudo y se lanzó al rescate de sus perros.

«Uno de los perros cayó y él saltó al lago helado para rescatarlo, pero tan pronto como sacó a uno fuera del estanque el otro se aventó» recordó Lawrence.

Por su parte, el propio DiCaprio explicó que mientras sacaba al primer husky que cayó «el otro empezó a lamer al que se estaba ahogando». «Acabamos todos en el estanque», manifestó el actor.

Además, reconoció que probablemente él no era la persona adecuada para entrar al agua, ya que, al vivir en California, «no sabía lo que hay que hacer en un lago congelado».