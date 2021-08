Desgarrador testimonio de la madre de una niña de 2 años que murió aplastada en el aeropuerto de Kabul

La madre de una niña de 2 años que murió en medio de la estampida en el aeropuerto de Kabul, Afganistán, relató el terror y dolor que vivió al encontrar a su hija muerta tras ser pisoteada por la turba.

«Mi corazón está sangrando», dijo al The New York Times la mujer, una ex empleada de una empresa estadounidense en Afganistán, al recordar el terrible momento.

Según el testimonio de la madre, la multitud incrementó y poco a poco la situación fue caótica. Su familia (su esposo, la hija de 2 años, padres discapacitados, tres hermanas y una prima) y ella cayeron al piso. Inmediatamente, trató de buscar a la niña para evitar que le lastimaran, pero la encontró sin vida, pisoteada por la turba.

«Era como estar ahogándose y tratar de mantener a tu bebé sobre el agua» relató la mujer. «Sentí puro terror. No la pude salvar», añadió.

Además, la madre en su relató contó que su hija se había mantenido «valiente» durante todo el caos en el país. Cuando sonaron disparos en su vecindario, ella le dijo a la niña de 2 años que eran petardos, a los que la menor se refirió como «galletas».

“Mi bebé era una niña tan valiente”, contó en medio de dolor la mujer. «Cuando escuchaba los disparos, simplemente gritaba: ‘¡Galletas!'».

La mujer aseguró que no volverán al aeropuerto de Kabul para evacuar el país tras vivir la dolorosa experiencia de perder a su hija en esas condiciones. «Prefiero morir de forma digna aquí en mi casa que de una forma tan indigna».