Sobrevuelo de aeronaves militares de EE.UU. en Caracas genera dudas entre ciudadanos

Augusto Pérez contempló el aterrizaje el sábado de dos aeronaves militares en la embajada de Estados Unidos, en Caracas. Es "algo inédito" que ocurre casi cinco meses después de la captura del presidente Nicolás Maduro en una incursión estadounidense.

Decenas de vecinos grabaron con sus celulares el sobrevuelo de dos aeronaves Bell Boeing MV-22B Osprey como parte de un simulacro de evacuación la mañana del sábado.

El sonido de sus hélices irrumpió en los alrededores de la zona acomodada del este caraqueño donde está la sede diplomática estadounidense.

Los bombardeos aéreos ejecutados por fuerzas de Estados Unidos el 3 de enero durante la captura de Maduro sembraron pánico en Caracas y sus alrededores, y dejaron cerca de un centenar de muertos, entre ellos 32 agentes cubanos.

Ciudadanos registraron el hecho con "curiosidad"

Esta vez los vecinos, lejos de asustarse, contemplaban emocionados. "Quiero ver cómo aterrizan", dijo Pérez, ingeniero de 70 años, desde un mirador donde se agolparon residentes y periodistas.

Cerca de las 10:30, dos aeronaves militares arribaron a la sede diplomática de Estados Unidos, constató un equipo de AFP. Levantaron polvo y hojas al aterrizar en el estacionamiento.

"En 56 años que tengo primera vez que veo esto", confesó Franco Di Prada, vecino de la zona. Se dijo con "curiosidad y dudas".

Se trata de "un ejercicio de respuesta militar", informó la embajada estadounidense en sus redes sociales.