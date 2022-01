Despiden a actriz por criticar funeral de un agente de policía en Nueva York

Una actriz neoyorquina fue despedida por criticar e insultar en un video difundido en las redes sociales el funeral multitudinario de un policía muerto, celebrado el pasado viernes en el centro de Manhattan, informaron varios medios locales.

«La productora de cine Face to Face ha tenido conocimiento del video insensible de una de nuestros miembros, Jaqueline Guzman. Face to Face no apoya ni puede excusar los comentarios hechos sobre el policía muerto Rivera. Como consecuencia, ya no pertenece más a la compañía», escribió la empresa en un breve comunicado en su cuenta de Facebook y reproducido por el diario The New York Post.

En un video difundido en Instagram, que según New York Post ha sido borrado, Guzman aseguraba: «No se necesita cerrar la mayoría del bajo Manhattan porque un policía murió, probablemente por hacer su trabajo de manera incorrecta».

Asimismo, sostenía que otros muchos adultos jóvenes de 22 años mueren todos los días en Nueva York por otras razones y no se cierra la ciudad por ellos. Unas declaraciones que desataron la ira de muchos grupos de defensa de los policías.

«¿Qué pasa si una persona sufre un infarto en esta zona? Nadie puede atenderlo porque todo está bloqueado por un puto policía?», concluía la joven actriz en el video, que se puede ver en cuentas de usuarios que se hicieron eco de él.

FUNERAL DE POLICÍA

Miles de agentes de Policía ocuparon el viernes durante varias horas la Quinta Avenida de Nueva York para despedir a su colega Jason Rivera, muerto a los 22 años en un tiroteo la pasada semana, en el que falleció además otro colega suyo y el agresor que disparó sobre los dos.

Esta semana se espera que vuelvan a cerrarse las calles del centro de Manhattan para despedir a su colega Wilbert Mora, muerto en el mismo incidente.

EFE