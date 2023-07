¿Por qué este 13 de julio se celebra el Día Mundial del Rock?

Este jueves 13 de julio de 2023 se celebra el Día Mundial del Rock. Esta fecha se conmemora por el histórico concierto benéfico Live Aid, que se realizó el mismo día de 1985.

La fecha se eligió tras el inolvidable festival benéfico que reunió a grandes estrellas del rock para combatir la hambruna en África. A mediados de los 80, ese continente vivía una situación atroz de escasez de alimentos. Los países más afectados en ese entonces eran Etiopía y Somalia.

Cifras desgarradoras evidenciaban la terrible situación africana. Sólo en Etiopía, al menos un millón de personas perdieron la vida en el periodo de un año.

Bob Geldof, actor y músico, tuvo la iniciativa de crear Band Aid Trust, una organización humanitaria para combatir esta problemática. Finalmente, el megaconcierto benéfico contó con las bandas y artistas más populares de ese entonces y se llevó acabo en dos ciudades simultáneamente.

El Live Aid, traducido al español como Ayuda en vivo, fue el festival más grande de todos los tiempos. Contó con 72 000 asistentes en el estadio Wembley de Londres y 100 000 espectadores en el estadio John F. Kennedy de Filadelfia. Además fue transmitido en 150 países de todo el mundo con una audiencia de 1 900 millones de personas.

Una de las peculiaridades de los dos conciertos fue que Phil Collins participó en ambos espectáculos, en Inglaterra y Estados Unidos. Para lograrlo tuvo que volar en el Concorde, un avión capaz de cruzar el océano Atlántico. El tiempo estimado que tardó el artista en cruzar al otro continente fue de tres horas.

El espectáculo duró alrededor de 16 horas y dejó una recaudación de más 125 millones de dólares. Así, el evento aportó para la causa que motivó a la reunión más grande y recordada de estrellas del rock.

Es por ello que se declaró la fecha de este festival como el Día Mundial del Rock, concierto recordado por reunir a artistas de la talla de Queen, U2, Eric Clapton, The Who, Phil Collins y un sinfín de gigantes de este género.

Desde entonces se han celebrado un sinnúmero de conciertos benéficos como el pionero Live Aid. Entre ellos están The concert for the New York City, el 20 de octubre de 2001; Live 8, el 2 de julio de 2005; Live Earth, el 7 de julio de 2007. A estos se suman 12-12-12: The Concert for Sandy Relief, en 2012; One Love Manchester, en 2017, Fire Fight Australia, en 2020, entre otros.

