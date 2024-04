Las dializadoras del Ecuador denuncian la falta de pago por parte del Ministerio de Salud y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Pacientes y personal médico exigen que se cancelen la millonaria deuda para poder seguir recibiendo el tratamiento.

«Sin diálisis vamos a morir. Necesitamos que nos ayuden cancelando. Vamos a morir y dejar a nuestros hijos«, dice la paciente Marlene Arias, quien se encuentra desesperada por la situación y necesita que se cumpla el tratamiento.

La situación en estos centros de salud es alarmante pues ya han comunicado a los pacientes que no cuentan con los insumos y recursos necesarios para llevara a cabo los tratamientos. Por ello, piden a las autoridades tomar acciones inmediatas.

Este pedido no es nuevo, desde hace meses las dializadoras a escala nacional exigen al Gobierno que se cancele lo adeudado porque no pueden pagar ni los instrumentos, como filtros, tubos o agujas. Greysi Virla, nefrologa, cree que es muy probable que este mes ya no cuenten con insumos y centenas de pacientes se quedarían sin el tratamiento si no hacen los pagos de forma urgente.

Lea también:

La deuda también tiene un impacto en las enfermeras y especialistas, quienes no han podido cobrar su sueldo hace meses. «Necesitamos un sueldo para poder seguir aportando en nuestros hogares. La clínica también nos adeuda a nosotros dos meses«, indica Janet Gallegos, enfermera.

Ante ello, el Ministro de Salud, Franklin Encalada, asegura que no hay una fecha definida para cubrir la deuda, pero que se encuentran trabajando para resolver esta problemática. «No podemos decir ya les vamos a pagar porque no es competencia del Ministerio de Salud, pero estamos haciendo las gestiones. Ya se hizo un primero abono de 10 millones de dólares. No es la totalidad, pero es algo que les va a venir bien», agregó.

También en Teleamazonas: