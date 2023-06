En el espacio de entrevistas de Teleamazonas, de este jueves 15 de junio del 2023, Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), habló sobre las elecciones presidenciales de agosto. Además, se refirió a cómo avanza el proceso de revisión de candidaturas y el presupuesto necesario para el desarrollo de los comicios.

El pasado 13 de junio terminó el periodo para inscribir candidaturas y ahora el proceso se encuentra en la etapa de impugnación. Sobre ello, Atamaint dijo que el último reporte que tienen, registra que solo hay una objeción en la provincia amazónica de Napo. Sin embargo, recalcó que aún hay tiempo para presentar objeciones y dijo que «toca esperar».

La presidenta del CNE también habló sobre las inscripciones. Además de los 8 binomios presidenciales, también hay varias listas de asambleístas inscritas. El 13 de junio, que terminó el plazo de inscripción, el sistema informático del Consejo Nacional Electoral registró 241 listas inscritas. Sin embargo, ahora se contabilizan 312.

Atamaint dijo que esto puede resultar confuso y explicó que el cambio en la cifra se debe a problemas que tuvieron algunas listas para completar sus inscripciones. La presidenta del CNE dijo que los cambios se ven porque «las organizaciones políticas tuvieron la oportunidad de imprimir sus fichas de inscripción sin observaciones» hasta antes de la medianoche.

Ya con las fichas impresas, que es lo que el sistema permitía hacer hasta las 23:59 del 13 de junio, las organizaciones políticas ahora pueden presentar las fichas y sus respectivos documentos de respaldo de manera física. Sin embargo, este proceso, dijo Atamaint, se debe revisar bien.

«Todo va a estar revisado en el transcurso del día», dijo la presidenta del CNE. Además, explicó que «tendremos que mirar caso por caso con absoluta responsabilidad» y dijo que «hay que revisar que las fichas no tengan observaciones porque de ser así, esa lista no se puede registrar».

Pachakutik y la ID

En la entrevista, Diana Atamaint también habló de los casos del movimiento Pachakutik y la Izquierda Democrática (ID), que no pudieron inscribir sus listas de candidatos a la Asamblea Nacional. Según Atamaint, no fue un problema del CNE y aseguró que «en los problemas internos de las organizaciones no tienen nada que ver las autoridades electorales».

En el caso de Pachakutik, la funcionaria dijo que «se les advirtió con tiempo suficiente que resolvieran sus conflictos internos». Atamaint explicó que no tienen lista nacional porque el pidieron al CNE autorización para hacer primarias aún sabiendo que eso iba en contra de su propio régimen orgánico. Y como no hicieron este proceso, no pudieron registrar sus asambleístas nacionales.

«Lo de la Izquierda Democrática es lamentable», señaló Atamaint. En el caso de esta organización, si se hicieron las primarias. Sin embargo, dijo la presidenta del órgano electoral, Enrique Chávez, presidente de la ID, «no entregó las claves para que puedan subir las candidaturas al sistema». Así fue como el movimiento se quedó sin candidaturas de asambleístas.

Presupuesto

Finalmente, Diana Atamaint habló del presupuesto que necesita el Consejo Nacional Electoral (CNE). La funcionaria dijo que ya se recibió un primer desembolso de 34 millones de dólares por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.

Sin embargo, recalcó que aún están a la espera de recibir 19 millones de dólares adicionales. Con esto se espera «contratar y terminar el desarrollo del voto telemático, contratación de personal y Fuerzas Armadas y Policía Nacional», dijo Atamaint.

Además, se espera que este 15 de junio, el Ministerio de Finanzas adelante al menos 7 millones de los 19 requeridos. Este desembolso es importante, dijo la presidenta del CNE, porque el tiempo pasa, y los plazos se siguen acortando para continuar con los procesos de contratación publica. Con tan poco tiempo, aseguró, «tenemos el riesgo de que estos plazos sean tan cortos que aunque tengamos el dinero no podamos cumplir con estas actividades».

