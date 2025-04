Diana Atamaint: El proceso fue totalmente transparente

Actualizado 09:00

«Estamos demostrando con documentos y un proceso ágil (…) ¿Cómo podemos hablar de fraude cuando las dos organizaciones tuvieron la gran oportunidad de que el proceso sea vigilado por ellos?», afirmó Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE).

«Hasta el día de hoy (15 de abril) no hay una sola petición a nivel nacional de una sola acta que sea revisada«, añadió Atamaint este martes 15 de abril del 2025, en el espacio de Entrevistas de 24 Horas, en Teleamazonas.

Diana Atamaint dijo que no se debería dar atención a las denuncias de fraude realizadas por Luisa González, de la Revolución Ciudadana. Aseguró que estas declaraciones no tienen respaldo porque las dos organizaciones políticas tuvieron la oportunidad de acompañar y supervisar el proceso.

“Tuvimos 95 000 acreditados mirando en todas las mesas el conteo voto a voto y obteniendo el acta de escrutinio público para que hagan el control electoral (…) En la mayoría de las provincias estamos demostrando que el proceso fue totalmente transparente y lo han dicho las misiones de observación”, sentenció la titular del CNE.

La presidenta del CNE reiteró que se está hablando de fraude y que eso no es competencia de las entidades electorales sino de la justicia ordinaria. “Están hablando de fraude. Eso es un delito y no cae en el campo electoral. Lo correcto es ir con la documentación que tienen como prueba a presentar ante autoridad competente. Si no lo hacen, es totalmente falso, es mentira y lo que buscan es conmocionar a la gente”, sentenció.

Diana Atamaint confirmó que no existe ninguna petición para que un acta sea revisada hasta este martes 15 de abril. Sin embargo, aclaró que este proceso se puede hacer hasta después que se proclame resultados con el 100% de actas escrutadas.

De igual forma, rechazó las reacciones internacionales donde se denuncia un supuesto fraude en el balotaje. “Si el señor (Nicolás) Maduro dice que hubo fraude eso quiere decir que en Ecuador estamos haciendo bien las cosas. Lo grave hubiese sido que nos felicitara”, añadió.

Sobre la posibilidad de abrir las urnas para realizar un conteo voto a voto, Atamaint detalló que este proceso solo se puede hacer con tres requisitos: cuando el sistema identifica inconsistencias numéricas que superen el 1%; la falta de firmas del presidente o secretario de mesa en el acta, y cuando el acta que tiene la organización política difiere con la publicada.

“Hay actas con inconsistencias que cada provincia ya lo ha ido revisando, se ha hecho el recuento y por eso van cerrando. Siempre hay errores humanos, pero han sido mínimos y se han solventado de manera inmediata con la presencia de las organizaciones políticas”, aseveró la funcionaria electoral.

Finalmente, Diana Atamaint aseguró que hubo un comportamiento diferente con el voto blanco, nulo y participación de adultos mayores respecto a la primera vuelta del 9 de febrero del 2025. En el balotaje, según los datos del CNE, el voto blanco casi desaparece y se presentó una reducción en el voto nulo, que históricamente ha sido fuerte, y aumentó el sufragio de las personas mayores de 65 años.

