Un caso peculiar para el fútbol ocurrió en Bélgica, protagonizado por el jugador camerunés Didier Lamkel Zé. El futbolista pertenece al Royal Amberes, pero llegó a las instalaciones del club con la camiseta de su eterno rival, el Anderlecht.

Didier Lamkel fue apartado del equipo el pasado mes de octubre, situación que lo llevó a buscar nuevos aires. Así, en este mercado de invierno busca salir a toda costa, pero Royal Amberes no tiene pensado darle carta libre.

De hecho, el futbolista ya tiene un club interesado en su fichaje, el Panathinaikos.

El jugador quiere que el Royal Amberes le libere para poder unirse a las filas del equipo griego sin coste alguno. Pero ante la respuesta negativa de su equipo, recurrió a la rebeldía para presionar por su salida.

Lo inverosímil es que se presentó el lunes a las instalaciones del club actual con la camiseta de uno de sus rivales, el Anderlecht.

La escena fue captada por un fotógrafo. Pero ahí no quedó todo. El personal de seguridad no le dejó entrar a las instalaciones. De esta manera, Didier Lamkel no pensó en otra opción que forcejear con los guardias de seguridad.

«Es simple, me quiero ir»

Didier Lamkel Zé escribió en su cuenta de Instagram: «Es simple, quiero ir a Grecia. He dado mi consentimiento. No jueguen con mi carrera».

Por la tarde acudió a entrenarse con el equipo, y advirtió que al día siguiente acudiría vestido del Beerschot, rival histórico del Amberes.

Pero se arrepintió. «Quiero disculparme con el club y la afición de Amberes, son unos aficionados magníficos que siempre me han apoyado. Reaccioné así porque mi cabeza estaba en otro lugar. Tengo muchas ganas de disculparme. No me olvido ni de mis compañeros, ni del vestuario, ni del cuerpo técnico que me ha apoyado desde mi llegada. Estoy disponible para el club si el entrenador me necesita», dijo pidiendo perdón por su actitud.

