Menotti: ‘No lo puedo creer, es terrible’ la muerte de Maradona

César Luis Menotti, el entrenador que dirigió a Diego Maradona en la selección Argentina y en el Barcelona, dijo que está «hecho mierda por la muerte» del astro del fútbol y que siente «mucho dolor».

«No lo puedo creer, es terrible, no tengo ninguna explicación, mucho dolor. No hay opinión que sirva ante esto, no tengo cabeza. Estoy destruido», dijo Menotti, de 82 años, al canal TyC Sports.

«Conozco a su familia, conocí a su viejo, a su mamá. He estado en su casa. No lo puedo creer. Con todo lo que superó, estaba más cuidado, más alejado. Es una sorpresa trágica», añadió.

Menotti hizo debutar a Maradona en la selección Argentina y lo dirigió en la Copa del Mundo sub’20 que ganó la Albiceleste en Japón 1979 y en el Mundial de España 1982.

«He estado con él en todos los lugares, en las cosas graves que le pasaron. Cuando era un futbolista con 15, 16 años, hasta mi estadía en Barcelona, que él se fue a Nápoles y yo volví para Buenos Aires. Ahí convivimos juntos muchos años», agregó.

Michel Platini

«Se va nuestro pasado», reaccionó el francés Michel Platini a la muerte de Diego Maradona, a quien confesó admirar pese a la rivalidad que ambos tuvieron en sus respectivas selecciones y en Italia, en el Nápoles uno y en la Juventus de Turín el otro.

«La primera palabra que aprendí en italia fue desafío, para referirse a la rivalidad entre nosotros», dijo el exjugador galo en declaraciones a la radio RTL.

«Era imposible que no hubiera rivalidad entre nosotros, vivíamos de esa rivalidad en aquellos años 80», afirmó.

«Estoy muy triste, es nuestro pasado que se va. Siento nostalgia de aquella época. Se habían ido Di Stefano, Puskas y otros jugadores que marcaron mi juventud. Pero Diego marcó mi vida, como Cruyff», dijo el expresidente de la UEFA.

Cristiano Ronaldo

El portugués Cristiano Ronaldo, delantero del Juventus de Turín, calificó al argentino Diego Armando Maradona como «un mago sin igual».

«Hoy me despido de un amigo y el mundo se despide de un eterno genio. Uno de los mejores de todos los tiempos. Un mago sin igual», afirma el exatacante del Real Madrid en sus redes sociales.

«Se va demasiado pronto, pero deja un legado sin límites y un vacío que nunca se llenará. Descansa en paz, galletita. Nunca serás olvidado», indicó el portugués. EFE

