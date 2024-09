Dikembe Mutombo, gloria de la NBA, fallece a los 58 años. El estelar congoleño-estadounidense, uno de los mejores jugadores defensivos de la historia, falleció este lunes 30 de septiembre. Así informó la liga de basquetbol norteamericana.

Mutombo, ocho veces All-Star de la NBA y miembro del Salón de la Fama, murió rodeado de su familia. Lo hizo después de una batalla contra el cáncer cerebral. Así lo reportó la NBA en un comunicado.

«Dikembe Mutombo era simplemente más grande que la vida«, dijo el comisionado de la NBA, Adam Silver, sobre el segundo mayor taponador de la historia de la liga.

El expívot de los Denver Nuggets y los Atlanta Hawks, de 2,18 metros de estatura, se retiró de las pistas en 2009. Él es recordado como uno de los defensores más intimidantes de la historia.

Su gesto de mover el dedo índice frente al rival al que acababa de taponar fue durante años uno de los más icónicos de la NBA, imitado incluso por oponentes como Michael Jordan.

One of my favorite Dikembe Mutombo moments was him continuously going back and forth with MJ pic.twitter.com/O3UKasLbMu