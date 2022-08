Jimmy Butler, estrella de la NBA, jugó con aficionados en el parque La Carolina

El basquetbolista estadounidense de los Miami Heat de la NBA, Jimmy Butler, sorprendió a los quiteños al visitar el parque La Carolina, donde jugó con varios aficionados que se encontraban en una de las canchas.

Su presencia llamó poco la atención, pero quienes pudieron reconocerlo se emocionaron y captaron varios momentos del juego.

«Que tipazo es Jimmy Butler»; «Es lo más surreal que he visto en mi vida»; «Que envidia para sana de estar ahí«; «Quien no conoce a Jimmy Butler no puede decir que le gusta el básquet», fueron algunos de los comentarios tras viralizarse imágenes y videos del basquetbolista en la capital.

Además, los fanáticos del estadounidense lamentaron en redes sociales no estar presentes en la cancha donde Butler mostró su talento gratis. Pero también cuestionaron que muy pocos hayan reconocido al gran deportista.

El baloncestista, campeón olímpico con Estados Unidos en Río de Janeiro 2016, llegó este domingo a Ecuador tras haber pasado varios días en Colombia para recorrer el eje cafetero mientras lucía la camiseta del Envigado, fruto de su amistad con James Rodríguez.

En su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 7 millones de seguidores, compartió algunos momentos de su visita a la ciudad y un pequeño clip de su partido con aficionados en La Carolina.

Jimmy Butler es un jugador de baloncesto de 32 años, con una estatura de 2.01 metro y juega de escolta y de alero.

Consiguió medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y ha sido elegido por seis veces para el All-Star de la NBA. Su salario para la temporada 2022-2023 es de aproximadamente 37 millones de dólares.