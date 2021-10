Diputado británico murió apuñalado en una iglesia

El diputado conservador británico David Amess, de 69 años, murió este viernes apuñalado durante un encuentro con electores de su circunscripción, en el este de Inglaterra, sin que la policía haya determinado por ahora las motivaciones del presunto asesino.

Un hombre de 25 años fue arrestado en la misma escena del crimen, el interior de una iglesia metodista de la localidad costera de Leighton-on-Sea. La unidad antiterrorista de las fuerzas de seguridad tomó las riendas de la investigación, aunque por el momento no se descarta ninguna hipótesis.

Políticos de todos los partidos expresaron su condena y consternación ante el asesinato. Hecho que ha evocado la memoria de la diputada laborista Jo Cox, asesinada a tiros en junio de 2016, días antes del referéndum del Brexit.

En un comunicado emitido de madrugada, la Policía Metropolitana de Londres (Met) dijo que el crimen del diputado «ha sido declarado como un incidente terrorista».

«La investigación inicial ha revelado una posible motivación vinculada al extremismo islamista», señala la nota de Scotland Yard. Y precisa que la investigación está siendo dirigida por el Comando contra el terrorismo de la Met, en colaboración con la Unidad de Operaciones Especializadas de la Región Oriental (ERSOU) y la Policía de Essex.

Las autoridades, que registran dos direcciones en Londres, creen que el sospechoso «actuó solo» y no buscan a nadie más en relación con el suceso; aunque continúan las investigaciones sobre las circunstancias y se pide al público que aporte cualquier información relevante, informa el parte policial.

El primer ministro británico, el conservador Boris Johnson, depositó este sábado una corona de flores a las puertas de la iglesia de Leigh-on-Sea (este de Inglaterra) donde el viernes fue asesinado su colega David Amess.

Johnson acudió a la localidad del condado de Essex, a las afueras de Londres, acompañado de la ministra del Interior, Priti Patel. Y también asistieron el líder del opositor Partido Laborista, Keir Starmer, y el presidente de la Cámara de los Comunes (baja), Lindsay Hoyle.

This morning I laid a wreath in memory of Sir David Amess MP, a much loved colleague and friend.



My thoughts are with his wife, children and friends. pic.twitter.com/GIP6XkzJJe