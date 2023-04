Disney y The Rock confirman live action de ‘Moana’

Este lunes 3 de abril de 2023, el director ejecutivo de The Walt Disney Company, Bob Iger, compartió un video protagonizado por Dwayne “The Rock” Johnson. En él se revela que el actor ayudará a producir el live action del exitoso filme animado de Disney, Moana.

The Rock, quien le dio voz a Maui, uno de los personajes principales de la película animada, será quién dará vida al mismo personaje en esta próxima versión de Disney. El también director y productor dirigirá el fime que cautivó al mundo entero con su peculiar historia en 2016, en colaboración con el equipo de Disney.

Por medio de un comunicado oficial, Disney dijo que, al igual que su el filme animado, la película live action de Moana “celebrará las islas, las comunidades y las tradiciones de los isleños del Pacífico». La película trata sobre cómo su protagonista hace un viaje de autodescubrimiento y reflexión sobre la vida de sus antepasados.

Disney todavía no comparte el tráiler oficial de la cinta, pero en el video publicado en redes, The Rock aparece caminando en las playas de Hawái junto a sus hijas. El actor comienza diciendo que ese es el lugar donde creció y que esas playas significan algo muy importante para su familia.

Así, el estadounidense de 50 años anuncia que el live action de la película contaría con su participación como Maui, un personaje para el que, asegura, se inspiró en su propio abuelo.

Humbled to say we’re bringing #MOANA’s beautiful story to the live action big screen!#MAUI changed my life (miss you grandpa) and I’m honored to partner with @DisneyStudios to tell our story thru the realm of music & dance, which at the core is who we are as Polynesian people🪝 pic.twitter.com/CxJFKQewUS