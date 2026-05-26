Heridos y un muerto tras ataque en av. Francisco de Orellana cerca de mall en Guayaquil

Un muerto y tres heridos en ataque armado en el norte de Guayaquil

La avenida Francisco de Orellana en el norte de Guayaquil fue cerrada cerca del medio de este martes 26 de mayo del 2026, tras un ataque armado en los exteriores del Mall del Norte.

Delincuentes habría abierto fuego contra un grupo de personas. Como saldo un ciudadano murió en el lugar y tres más resultaron heridos.

Hasta el lugar llegaron miembros de criminalística y agentes de la Policía Nacional para el levantamiento del cuerpo.