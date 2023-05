Don Alfonso: ‘Cuando después de jubilarse no se hace nada, das pasos a la muerte’

La noche del lunes 1 de mayo de 2023, Alfonso Espinoza de los Monteros se despidió de la televisión ecuatoriana. A sus 81 años y después de aparecer en pantalla durante 56, Don Alfonso presentó su último noticiero en Ecuavisa y dijo adiós a su carrera como presentador.

Alfonso Espinoza de los Monteros, quien en 2014 ganó un récord Guinness como el presentador de noticias con más tiempo ininterrumpido al aire, dio un mensaje a los jóvenes. «Mantengan sus sueños, esfuerzos y realizaciones; con su trabajo transformarán su vida y la del país», les aconsejó. Espinoza de los Monterosaseguró que se iba satisfecho por lo que ha hecho y agradeció a su público y a todos los televidentes.

Tras su salida de las pantallas, Don Alfonso habló con Tomás Ciuffardi, reportero de Teleamazonas. En la entrevista, contó algunas anécdotas de sus más de cinco décadas como periodista y cuáles son sus planes tras su salida de la televisión.

«Poder ganar el cariño y la confianza de la gente» ha sido su fuerte, dice Alfonso Espinoza de los Monteros. El periodista señala que eso le ha dado «todo». Esa confianza del público lo ha ayudado a convertirse en una figura pública y cuenta que ahora siempre se toman fotos con él. Ahora con el celular, dice, ya no le piden autógrafos, sino solo fotos. «Y en todas partes donde he estado, me he tomado fotos con mucha gente», dice.

Al hablar sobre qué hará en esta nueva etapa, Don Alfonso asegura que va a escribir porque todos los periodistas comienzan escribiendo y terminan escribiendo. Lo hará, explica con voz firme y convencida, porque «cuando uno después de jubilado no hace nada, entonces está dándole pasos a la muerte».

Mire la entrevista completa a continuación: