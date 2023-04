Corte penal de Manhattan deja en libertad a Donald Trump

Donald Trump abandonó, este martes 4 de abril del 2023, la Corte Penal de Manhattan, en Nueva York, sin medidas de control judicial, tras su histórica comparecencia por 34 cargos relacionados con pagos encubiertos antes de las elecciones de 2016.

En la audiencia sin precedentes para un expresidente estadounidense, Trump se declaró «no culpable» de los cargos imputados por la justicia de Manhattan por un soborno a una actriz porno. Así sucedió en la primera imputación penal a un expresidente estadounidense, que podría tener consecuencias para su aspiración de regresar a la Casa Blanca.

El juez de origen colombiano, Juan Merchán, le inculpó de 34 cargos de «falsificación de registros comerciales en primer grado», por el pago de 130 000 dólares a la estrella porno Stormy Daniels. Esto se habría dado en la recta final de la campaña electoral de 2016 para que callara una supuesta relación extramarital ocurrida 10 años antes y que él siempre ha negado.

Su entonces abogado, Michael Cohen, fue el encargado de hacer el pago y el magnate le reembolsó la suma fraccionada, presuntamente haciéndola pasar como minutas profesionales.

Lea también:

Detalles del caso

«Donald J. Trump falsificó repetida y fraudulentamente los registros comerciales de Nueva York para ocultar delitos que ocultaron información perjudicial al público votante durante las elecciones presidenciales de 2016», dijo el fiscal Alvin Bragg en un comunicado.

En una conferencia de prensa ofrecida tras la audiencia, Bragg dijo que «no se pueden normalizar conductas criminales graves» y que «todo el mundo es igual ante la ley».

Casi una hora después de su histórica comparecencia ante el juez, la Corte Penal dejó en libertad sin control a Trump, que podría tener que sentarse en el banquillo a partir de enero próximo, convirtiéndose en el primer exmandatario sometido a un juicio de consecuencias imprevisibles para sus aspiraciones presidenciales de noviembre del 2024. El magnate anunció que hablará para la prensa en la noche de este martes.

«No hay nada (en la acusación), no se alega ningún delito federal, ni que se haya cometido (delito) contra ninguna ley estatal. No alega cuál es la declaración falsificada. Es realmente decepcionante, es triste y vamos a luchar contra él, dijo su abogado, Todd Blanche, tras concluir la vista en la que Trump se declaró no culpable de todos los cargos.

‘Caza de brujas’

Sentado entre sus abogados, Donald Trump aparecía con un semblante sombrío y preocupado, según una foto tomada dentro de la sala, tras someterse al protocolo habitual: toma de huellas dactilares y fotos para la ficha policial.

Tanto el expresidente como sus abogados han insistido en el despropósito de la causa y Trump no cesó de gritar que es una «caza de brujas».

La histórica comparecencia judicial del expresidente «no es una prioridad» para su sucesor Joe Biden, aseguró este martes la portavoz de la Casa Blanca. «Obviamente seguirá parte de las noticias cuando tenga un momento para ponerse al día de las noticias, pero esto no es una prioridad para él», dijo la portavoz Karine Jean-Pierre.

Un caso más

El ‘caso Daniels’ es solo una de las investigaciones que amenazan al expresidente Trump, bajo escrutinio por presionar a funcionarios para anular la victoria de Joe Biden en 2020, con una llamada telefónica grabada en la que pedía al secretario de Estado «encontrar» suficientes votos para revertir el resultado.

También es investigado por su posible papel en la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio estadounidense, así como por el manejo y custodia de documentos clasificados, tras abandonar la Casa Blanca. (Con información de EFE y AFP)

También en Teleamazonas: